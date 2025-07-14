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ЕС проверит иностранные компании, инвестирующие в ЕС, пишут СМИ

ЕС проверит иностранные компании, инвестирующие в ЕС, пишут СМИ - 14.07.2025, ПРАЙМ

ЕС проверит иностранные компании, инвестирующие в ЕС, пишут СМИ

Евросоюз намерен провести дополнительные проверки в отношении иностранных компаний, инвестирующих в ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на заместителя... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:24+0300

2025-07-14T09:24+0300

2025-07-14T09:24+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Евросоюз намерен провести дополнительные проверки в отношении иностранных компаний, инвестирующих в ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на заместителя председателя ЕК Тересу Риберу. "Евросоюз намерен провести больше связанных с субсидиями расследований в отношении иностранных компаний, инвестирующих в ЕС, в рамках активизации борьбы с тем, что он считает недобросовестной конкуренцией", - пишет издание. Как заявила Рибера в интервью изданию, она ожидает пристального внимания к секторам, в которых наблюдается растущий интерес к иностранным инвестициям. "Существует широкий спектр секторов, в которых существует интерес к инвестициям в Европу - базовые отрасли промышленности и современные отрасли; химическая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение и производство аккумуляторов", - добавила она.

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общество , европа, ес, financial times, ек