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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 14.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник торгуются в минусе на фоне неопределенности в мировой торговле и опасений вокруг... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:22+0300

2025-07-14T12:22+0300

2025-07-14T12:22+0300

экономика

общество

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

the wall street journal

nasdaq composite

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник торгуются в минусе на фоне неопределенности в мировой торговле и опасений вокруг макроэкономической ситуации в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,37% - до 44 436 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,33%, до 22 882,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,34%, до 6 278,5 пункта. По мнению аналитиков, на траекторию фондовых индексов Уолл-стрит влияет неопределенность вокруг американских импортных пошлин в отношении ряда стран. Эксперты отмечают, что мировой торговый диалог влияет на прибыль американских компаний, и прогнозируют, что прибыль компаний, входящих в S&P 500, выросла на 4,8% во втором квартале по сравнению со скачком в 13% в предыдущем периоде, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков FactSet. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС в свою очередь введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. При этом инвесторы ожидают макроэкономических решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики опасаются, что слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может привести к более позднему снижению базовой ставки регулятором и рыночному потрясению. "Важно отметить, что инвесторы уже закладывают в цены ожидания снижения ставок", - сказала агентству Блумберг аналитик XS.com Линь Тран (Linh Tran). Она также отметила, что "если данные укажут на более сильное, чем ожидалось, инфляционное давление или напряженность на рынке труда, ФРС может быть вынуждена отложить снижение ставок, это, вероятно, вызовет оценочный шок на рынках акций". По данным CME Group, порядка 61,1% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Стоимость биткоина растет более чем на 4%, ранее в ходе торгов дня она обновила исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 123 тысячи долларов. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дорожают на предторгах примерно на 2%, Riot Platforms - более чем на 4%, Microstrategy - сильнее 3,4%.

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общество , сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, the wall street journal, nasdaq composite