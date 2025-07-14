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В ГД внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам

В ГД внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам - 14.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T00:32+0300

2025-07-14T00:32+0300

2025-07-14T00:32+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам, в частности, обязать их предъявлять при въезде в Россию справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона … предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается, чтобы трудовой мигрант при пересечении госграницы имел при себе и смог предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита "В" и "С", а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в России. Кроме того, проектом предусматривается обязанность иметь при себе результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ. Авторы проекта считают, что такие нововведения позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также предотвратят заезд на территорию России трудовых мигрантов с социально опасными вирусами и заболеваниями. "В условиях внутреннего кадрового дефицита мы вынуждены приглашать рабочую силу извне. Но иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои, в том числе медицинского характера", - сказал Нилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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