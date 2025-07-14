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В Германии заявили, что не будут поставлять Украине ракеты Taurus - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии заявили, что не будут поставлять Украине ракеты Taurus
В Германии заявили, что не будут поставлять Украине ракеты Taurus - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что не будут поставлять Украине ракеты Taurus
Власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T00:23+0300
2025-07-14T00:23+0300
общество
германия
украина
фрг
пит хегсет
фридрих мерц
владимир зеленский
financial times
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times. По информации Financial Times. в интервью Писториус обсуждал ситуацию с вооружением Германии. Он напомнил, что у страны осталось "всего шесть систем Patriot". Министр отметил, что в понедельник он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины. "Он (Писториус - ред.) заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева", - отмечает издание. Как добавил газете министр, ФРГ также работает над "планом закупок" страной военного оборудования до 2030-х годов, он будет включать покупку танков, подводных лодок, БПЛА и истребителей. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по словам Мерца, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , германия, украина, фрг, пит хегсет, фридрих мерц, владимир зеленский, financial times, всу, нато
Общество , ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ФРГ, Пит Хегсет, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Financial Times, ВСУ, НАТО
00:23 14.07.2025
 
В Германии заявили, что не будут поставлять Украине ракеты Taurus

Министр обороны ФРГ Писториус: страна не будет поставлять Украине ракеты Taurus

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times.
По информации Financial Times. в интервью Писториус обсуждал ситуацию с вооружением Германии. Он напомнил, что у страны осталось "всего шесть систем Patriot". Министр отметил, что в понедельник он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.
"Он (Писториус - ред.) заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева", - отмечает издание.
Как добавил газете министр, ФРГ также работает над "планом закупок" страной военного оборудования до 2030-х годов, он будет включать покупку танков, подводных лодок, БПЛА и истребителей.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по словам Мерца, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ОбществоГЕРМАНИЯУКРАИНАФРГПит ХегсетФридрих МерцВладимир ЗеленскийFinancial TimesВСУНАТО
 
 
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