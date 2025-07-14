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В правительстве ФРГ предположили, кто оплатит закупки Patriot для Украины
В правительстве ФРГ предположили, кто оплатит закупки Patriot для Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ
В правительстве ФРГ предположили, кто оплатит закупки Patriot для Украины
Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:47+0300
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БЕРЛИН, 14 июл - ПРАЙМ. Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По его словам, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Высказывания американского президента еще предстоит разъяснить. Я думаю, что речь идет о европейских партнерах, которые будут участвовать в закупке", - заявил Корнелиус на брифинге в понедельник. При этом он подчеркнул, что речь идёт об отдельных европейских государствах, а не о ЕС. "Насколько мне известно, НАТО системно не участвует в закупке этих вооружений", - добавил он. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех систем. К финансированию, как утверждает Зеленский, присоединятся и другие "европейские партнеры" Киева, когда украинская сторона получит ответ от производителя относительно дат поставки систем Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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германия, ес, украина, сша, всу, поставки оружия украине
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ЕС, УКРАИНА, США, ВСУ, поставки оружия Украине
В правительстве ФРГ предположили, кто оплатит закупки Patriot для Украины
Корнелиус: отдельные страны ЕС, вероятно, профинансируют закупки Patriot для Украины
БЕРЛИН, 14 июл - ПРАЙМ. Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По его словам, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
"Высказывания американского президента еще предстоит разъяснить. Я думаю, что речь идет о европейских партнерах, которые будут участвовать в закупке", - заявил Корнелиус на брифинге в понедельник.
При этом он подчеркнул, что речь идёт об отдельных европейских государствах, а не о ЕС.
"Насколько мне известно, НАТО системно не участвует в закупке этих вооружений", - добавил он.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех систем. К финансированию, как утверждает Зеленский, присоединятся и другие "европейские партнеры" Киева, когда украинская сторона получит ответ от производителя относительно дат поставки систем Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В ГД назвали поставки Украине комплексов Patriot политическим маркетингом