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Германия снова становится опасной, предупредил Песков - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Германия снова становится опасной, предупредил Песков
Германия снова становится опасной, предупредил Песков - 14.07.2025, ПРАЙМ
Германия снова становится опасной, предупредил Песков
Германия снова становится опасной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T22:17+0300
2025-07-14T22:44+0300
политика
германия
борис писториус
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Германия снова становится опасной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса. Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных". "Германия снова становится опасной", — сказал Песков РБК. Пресс-секретарь президента отметил, что ему трудно поверить в слова главы Минобороны Германии. "Но, увы, это так", - добавил Песков. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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германия, борис писториус, дмитрий песков
Политика, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, Дмитрий Песков
22:17 14.07.2025 (обновлено: 22:44 14.07.2025)
 
Германия снова становится опасной, предупредил Песков

Песков, комментируя слова главы МО ФРГ: Германия снова становится опасной

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Германия снова становится опасной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных".
"Германия снова становится опасной", — сказал Песков РБК.
Пресс-секретарь президента отметил, что ему трудно поверить в слова главы Минобороны Германии.
"Но, увы, это так", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
"Готовы убивать солдат РФ". В России отреагировали на слова Писториуса
21:43
 
ПолитикаГЕРМАНИЯБорис ПисториусДмитрий Песков
 
 
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