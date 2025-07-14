https://1prime.ru/20250714/germaniya-859476500.html

Германия снова становится опасной, предупредил Песков

Германия снова становится опасной, предупредил Песков - 14.07.2025, ПРАЙМ

Германия снова становится опасной, предупредил Песков

Германия снова становится опасной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T22:17+0300

2025-07-14T22:17+0300

2025-07-14T22:44+0300

политика

германия

борис писториус

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Германия снова становится опасной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса. Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных". "Германия снова становится опасной", — сказал Песков РБК. Пресс-секретарь президента отметил, что ему трудно поверить в слова главы Минобороны Германии. "Но, увы, это так", - добавил Песков. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250714/pistorius-859476084.html

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германия, борис писториус, дмитрий песков