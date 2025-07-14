https://1prime.ru/20250714/germaniya-859476960.html

"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос

"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос

Раз канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает не бояться войны с Россией, как бы немцам ни был памятен 1945 год, и Германия, уже ни от кого не прячась, готовится к... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T22:44+0300

2025-07-14T22:44+0300

2025-07-14T22:55+0300

политика

германия

фридрих мерц

война

россия

ракетные удары

ядерное оружие

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Раз канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает не бояться войны с Россией, как бы немцам ни был памятен 1945 год, и Германия, уже ни от кого не прячась, готовится к боевым действиям против Российской Федерации, пора Москве ставить вопрос о нанесении ударов по немецкой территории. Такое заявление в эфире радио "Комсомольская правда" сделал замдиректора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ и член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.В первую очередь, на его взгляд, ударам должны подвергнуться заводы, где производятся ракеты Tauarus, затем - узлы, через которые эти Tauarus поставляются, а также должны быть поражены военные базы Германии."Бить нужно, разумеется, не ядерными вооружениями... - считает Суслов, но тут же подчеркивает: - Нужно ставить вопрос о применении ядерного оружия по территории Германии в случае, если они ответят на наши неядерные удары по их территории".А для достоверности, по мнению эксперта, следует начать передачу непосредственно в войсковые подразделения тактических ядерных вооружений, наделяя командиров на местах правом принимать решение об их применении."И, возможно, стоит провести натурную демонстрацию ядерного взрыва", - отметил Суслов.Иначе конвенциональные удары по стране НАТО без соответствующей ядерной демонстрации, по его мнению, будут иметь "недостаточный сдерживающий эффект".

https://1prime.ru/20250714/pistorius-859476084.html

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германия, фридрих мерц, война, россия, ракетные удары, ядерное оружие