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"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос - 14.07.2025, ПРАЙМ
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"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос
"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос
Раз канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает не бояться войны с Россией, как бы немцам ни был памятен 1945 год, и Германия, уже ни от кого не прячась, готовится к... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T22:44+0300
2025-07-14T22:55+0300
политика
германия
фридрих мерц
война
россия
ракетные удары
ядерное оружие
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Раз канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает не бояться войны с Россией, как бы немцам ни был памятен 1945 год, и Германия, уже ни от кого не прячась, готовится к боевым действиям против Российской Федерации, пора Москве ставить вопрос о нанесении ударов по немецкой территории. Такое заявление в эфире радио "Комсомольская правда" сделал замдиректора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ и член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.В первую очередь, на его взгляд, ударам должны подвергнуться заводы, где производятся ракеты Tauarus, затем - узлы, через которые эти Tauarus поставляются, а также должны быть поражены военные базы Германии."Бить нужно, разумеется, не ядерными вооружениями... - считает Суслов, но тут же подчеркивает: - Нужно ставить вопрос о применении ядерного оружия по территории Германии в случае, если они ответят на наши неядерные удары по их территории".А для достоверности, по мнению эксперта, следует начать передачу непосредственно в войсковые подразделения тактических ядерных вооружений, наделяя командиров на местах правом принимать решение об их применении."И, возможно, стоит провести натурную демонстрацию ядерного взрыва", - отметил Суслов.Иначе конвенциональные удары по стране НАТО без соответствующей ядерной демонстрации, по его мнению, будут иметь "недостаточный сдерживающий эффект".
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германия, фридрих мерц, война, россия, ракетные удары, ядерное оружие
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, война, РОССИЯ, ракетные удары, ядерное оружие
22:44 14.07.2025 (обновлено: 22:55 14.07.2025)
 
"Нанесение удара по ФРГ". В Москве на полном серьезе поднимается вопрос

Суслов: РФ пора ставить вопрос о нанесении удара по военным заводам Германии

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Раз канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает не бояться войны с Россией, как бы немцам ни был памятен 1945 год, и Германия, уже ни от кого не прячась, готовится к боевым действиям против Российской Федерации, пора Москве ставить вопрос о нанесении ударов по немецкой территории. Такое заявление в эфире радио "Комсомольская правда" сделал замдиректора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ и член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.
В первую очередь, на его взгляд, ударам должны подвергнуться заводы, где производятся ракеты Tauarus, затем - узлы, через которые эти Tauarus поставляются, а также должны быть поражены военные базы Германии.
"Бить нужно, разумеется, не ядерными вооружениями... - считает Суслов, но тут же подчеркивает: - Нужно ставить вопрос о применении ядерного оружия по территории Германии в случае, если они ответят на наши неядерные удары по их территории".
А для достоверности, по мнению эксперта, следует начать передачу непосредственно в войсковые подразделения тактических ядерных вооружений, наделяя командиров на местах правом принимать решение об их применении.
"И, возможно, стоит провести натурную демонстрацию ядерного взрыва", - отметил Суслов.
Иначе конвенциональные удары по стране НАТО без соответствующей ядерной демонстрации, по его мнению, будут иметь "недостаточный сдерживающий эффект".
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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21:43
 
ПолитикаГЕРМАНИЯФридрих МерцвойнаРОССИЯракетные ударыядерное оружие
 
 
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