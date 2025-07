https://1prime.ru/20250714/globalisty-859463560.html

"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон

"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон

Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T14:34+0300

2025-07-14T14:34+0300

2025-07-14T14:35+0300

политика

сша

россия

отношения

интересы

глобалисты

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg

ТАМПА, 14 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и глава America First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Он отметил, что "мы должны пойти на это (на сделку между РФ и США - прим. ред.), но глобалистская левая элита хочет нас рассорить". По его словам, перед леволиберальными глобалистами всегда стояла задача вбивать клин между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, противопоставляя державу друг другу.Отметив, что в нынешней ситуации "нет святых", телеведущий вместе с тем заявил, что во время геополитической напряженности создание союзов приобретает повышенное значение. Также он подчеркнул, что все государства стремятся действовать в своих интересах, а если они начинают действовать как-то иначе, у их граждан возникают вопросы к властям.

https://1prime.ru/20250710/ryabkov-859373020.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, отношения, интересы, глобалисты