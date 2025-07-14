https://1prime.ru/20250714/globalisty-859463560.html
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон
Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:34+0300
2025-07-14T14:34+0300
2025-07-14T14:35+0300
политика
сша
россия
отношения
интересы
глобалисты
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
ТАМПА, 14 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и глава America First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Он отметил, что "мы должны пойти на это (на сделку между РФ и США - прим. ред.), но глобалистская левая элита хочет нас рассорить". По его словам, перед леволиберальными глобалистами всегда стояла задача вбивать клин между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, противопоставляя державу друг другу.Отметив, что в нынешней ситуации "нет святых", телеведущий вместе с тем заявил, что во время геополитической напряженности создание союзов приобретает повышенное значение. Также он подчеркнул, что все государства стремятся действовать в своих интересах, а если они начинают действовать как-то иначе, у их граждан возникают вопросы к властям.
https://1prime.ru/20250710/ryabkov-859373020.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b6775b212ee455fc97ed469e8e60a41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, отношения, интересы, глобалисты
Политика, США, РОССИЯ, отношения, интересы, глобалисты
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон
Криспи: леволиберальные глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией
ТАМПА, 14 июл — ПРАЙМ.
Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости
высказал телеведущий и глава America First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
Он отметил, что "мы должны пойти на это (на сделку между РФ и США - прим. ред.), но глобалистская левая элита хочет нас рассорить".
По его словам, перед леволиберальными глобалистами всегда стояла задача вбивать клин между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, противопоставляя державу друг другу.
Отметив, что в нынешней ситуации "нет святых", телеведущий вместе с тем заявил, что во время геополитической напряженности создание союзов приобретает повышенное значение. Также он подчеркнул, что все государства стремятся действовать в своих интересах, а если они начинают действовать как-то иначе, у их граждан возникают вопросы к властям.
Рябков рассказал о "технической паузе" в диалоге России и США