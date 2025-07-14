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"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон - 14.07.2025, ПРАЙМ
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"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон
Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:34+0300
2025-07-14T14:35+0300
политика
сша
россия
отношения
интересы
глобалисты
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ТАМПА, 14 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и глава America First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Он отметил, что "мы должны пойти на это (на сделку между РФ и США - прим. ред.), но глобалистская левая элита хочет нас рассорить". По его словам, перед леволиберальными глобалистами всегда стояла задача вбивать клин между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, противопоставляя державу друг другу.Отметив, что в нынешней ситуации "нет святых", телеведущий вместе с тем заявил, что во время геополитической напряженности создание союзов приобретает повышенное значение. Также он подчеркнул, что все государства стремятся действовать в своих интересах, а если они начинают действовать как-то иначе, у их граждан возникают вопросы к властям.
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сша, россия, отношения, интересы, глобалисты
Политика, США, РОССИЯ, отношения, интересы, глобалисты
14:34 14.07.2025 (обновлено: 14:35 14.07.2025)
 
"Нет святых". В США объяснили, кто пытается рассорить Москву и Вашингтон

Криспи: леволиберальные глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ТАМПА, 14 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Российскую Федерацию стремится рассорить леволиберальная глобалистская элита. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал телеведущий и глава America First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
Он отметил, что "мы должны пойти на это (на сделку между РФ и США - прим. ред.), но глобалистская левая элита хочет нас рассорить".
По его словам, перед леволиберальными глобалистами всегда стояла задача вбивать клин между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, противопоставляя державу друг другу.
Отметив, что в нынешней ситуации "нет святых", телеведущий вместе с тем заявил, что во время геополитической напряженности создание союзов приобретает повышенное значение. Также он подчеркнул, что все государства стремятся действовать в своих интересах, а если они начинают действовать как-то иначе, у их граждан возникают вопросы к властям.
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ПолитикаСШАРОССИЯотношенияинтересыглобалисты
 
 
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