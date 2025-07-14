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Минфин Румынии спрогнозировал рост госдолга до 60% от ВВП к концу года - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/gosdolg-859450179.html
Минфин Румынии спрогнозировал рост госдолга до 60% от ВВП к концу года
Минфин Румынии спрогнозировал рост госдолга до 60% от ВВП к концу года - 14.07.2025, ПРАЙМ
Минфин Румынии спрогнозировал рост госдолга до 60% от ВВП к концу года
Государственный долг Румынии неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:26+0300
2025-07-14T10:26+0300
экономика
румыния
минфин
госдолг
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КИШИНЕВ, 14 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Румынии неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее, заявил министр финансов Румынии Александру Назаре. "Государственный долг увеличился, по прогнозам, к концу этого года он достигнет 60% от ВВП. За последние пять лет он значительно вырос... с 570 миллиардов до более чем 1100 миллиардов (евро - ред.), что, конечно, ставит нас в другую зону риска по сравнению с теми рисками, с которыми нам приходилось справляться пять или 15 лет назад", - заявил Назаре в эфире телеканала Antena 3. Он также сказал, что Румыния не приняла корректирующих мер в экономике, хотя этого требовали европейские чиновники. "Мы вышли из диалога, потому что нас постоянно просили принять меры, учитывая ухудшение экономической ситуации, ухудшение основных показателей, а мы не приняли корректирующие меры. Эти требования выдвигались на протяжении трех лет, особенно последние полтора года. Мы не принимали корректирующие меры неоднократно. Мы не ответили на запрос в январе о представлении отчета с корректирующими мерами к апрелю, и даже после апреля мы не ответили, почему мы не представили отчет", - также заявил министр финансов. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
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румыния, минфин, госдолг
Экономика, РУМЫНИЯ, Минфин, госдолг
10:26 14.07.2025
 
Минфин Румынии спрогнозировал рост госдолга до 60% от ВВП к концу года

Минфин Назаре: госдолг Румынии достигнет 60% от ВВП, страна находится в зоне риска

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 14 июл - ПРАЙМ. Государственный долг Румынии неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее, заявил министр финансов Румынии Александру Назаре.
"Государственный долг увеличился, по прогнозам, к концу этого года он достигнет 60% от ВВП. За последние пять лет он значительно вырос... с 570 миллиардов до более чем 1100 миллиардов (евро - ред.), что, конечно, ставит нас в другую зону риска по сравнению с теми рисками, с которыми нам приходилось справляться пять или 15 лет назад", - заявил Назаре в эфире телеканала Antena 3.
Он также сказал, что Румыния не приняла корректирующих мер в экономике, хотя этого требовали европейские чиновники.
"Мы вышли из диалога, потому что нас постоянно просили принять меры, учитывая ухудшение экономической ситуации, ухудшение основных показателей, а мы не приняли корректирующие меры. Эти требования выдвигались на протяжении трех лет, особенно последние полтора года. Мы не принимали корректирующие меры неоднократно. Мы не ответили на запрос в январе о представлении отчета с корректирующими мерами к апрелю, и даже после апреля мы не ответили, почему мы не представили отчет", - также заявил министр финансов.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
Сингапур - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
Названы страны с самым большим госдолгом
6 июля, 09:47
 
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