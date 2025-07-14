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В Госдуме поддержали новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
В Госдуме поддержали новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:31+0300
2025-07-14T13:31+0300
2025-07-14T13:31+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повысить ряд действующих пошлин для них. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля. Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: изготавливаемого на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей. Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. А пошлины за выдачу международного водительского удостоверения также повышаются с 1600 рублей до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 рублей до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 рублей до 1500 рублей. За выдачу госзнаков транспортных средств "Транзит", изготавливаемых на металлической основе, для автомобилей пошлина повышается с 1600 рублей до 2400 рублей, на бумажной основе - с 200 рублей до 300 рублей; а за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 рублей до 2250 рублей. В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3 000 рублей). Кроме того, водится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям в размере 15 тысяч рублей в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы. А в отношении мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства. Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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общество , госдума, дума
Экономика, Общество , Госдума, Дума
В Госдуме поддержали новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Комитет Госдумы поддержал новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повысить ряд действующих пошлин для них. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля.
Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: изготавливаемого на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей.
Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. А пошлины за выдачу международного водительского удостоверения также повышаются с 1600 рублей до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 рублей до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 рублей до 1500 рублей.
За выдачу госзнаков транспортных средств "Транзит", изготавливаемых на металлической основе, для автомобилей пошлина повышается с 1600 рублей до 2400 рублей, на бумажной основе - с 200 рублей до 300 рублей; а за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 рублей до 2250 рублей.
В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3 000 рублей).
Кроме того, водится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям в размере 15 тысяч рублей в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы.
А в отношении мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства.
Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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