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В ГД подготовили проект об учете списанных долгов участников СВО

В ГД подготовили проект об учете списанных долгов участников СВО - 14.07.2025, ПРАЙМ

В ГД подготовили проект об учете списанных долгов участников СВО

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий банкам учитывать в расходах при расчете налога на прибыль любой... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T14:05+0300

2025-07-14T14:05+0300

2025-07-14T14:05+0300

госдума

законопроект

участники сво

банки

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий банкам учитывать в расходах при расчете налога на прибыль любой прощенный долг по кредитам участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля. Документ разработан в целях установления единого порядка отнесения к безнадежным долгам, учитываемым для целей налогообложения прибыли организаций, сумм всех обязательств участников СВО и их супругов, которые прекращаются по закону об особенностях исполнения их обязательств по кредитным договорам (377-ФЗ). Законопроект относит к безнадежным (нереальным ко взысканию) долгам задолженность, прекращенную по любым установленным законом 377-ФЗ основаниям. Такая задолженность учитывается в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Закон 377-ФЗ постоянно совершенствуется, в том числе в него вносятся изменения, расширяющие перечень оснований для прекращения обязательств участников СВО и членов их семей. Но действующий Налоговый кодекс, как указывается в пояснительной записке, не позволяет учесть новые основания при исчислении налога на прибыль. В результате у кредиторов возникают некомпенсируемые финансовые потери. Бюджетный комитет поддержал поправку, которая переносит срок вступления закона в силу на 1 января 2026 года. Первоначально предполагалось, что он начнет действовать сразу со дня официального опубликования.

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госдума, законопроект, участники сво, банки