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В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:21+0300
2025-07-14T14:21+0300
госдума
общество
авиарейсы
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний", - сказано в письме. Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, при задержке по вине авиакомпании пассажирам полагается компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако компенсация выплачивается только по заявлению самих пассажиров, в результате чего подавляющее большинство граждан России, имеющих на неё право, выплаты не получают. "По оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров обращаются за компенсацией. Это связано с тем, что процедура получения выплат излишне забюрократизирована и затянута, а сам размер компенсации зачастую невелик", - отмечается в документе. Депутат считает, что введение такого механизма позволит авиаперевозчику автоматически выплачивать компенсацию без необходимости подачи отдельного заявления со стороны пострадавшего пассажира, что устранит бюрократические барьеры и обеспечит своевременное получение средств гражданами в полном объёме.
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госдума, общество , авиарейсы
Госдума, Общество , авиарейсы
14:21 14.07.2025
 
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов

Депутат ГД предложила сделать компенсации за задержки авиарейсов автоматическими

© Unsplash/Ross ParmlyСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Ross Parmly
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний", - сказано в письме.
Сообщается, что, в соответствии с действующим законодательством, при задержке по вине авиакомпании пассажирам полагается компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако компенсация выплачивается только по заявлению самих пассажиров, в результате чего подавляющее большинство граждан России, имеющих на неё право, выплаты не получают.
"По оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров обращаются за компенсацией. Это связано с тем, что процедура получения выплат излишне забюрократизирована и затянута, а сам размер компенсации зачастую невелик", - отмечается в документе.
Депутат считает, что введение такого механизма позволит авиаперевозчику автоматически выплачивать компенсацию без необходимости подачи отдельного заявления со стороны пострадавшего пассажира, что устранит бюрократические барьеры и обеспечит своевременное получение средств гражданами в полном объёме.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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ГосдумаОбществоавиарейсы
 
 
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