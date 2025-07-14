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В ГД назвали поставки Украине комплексов Patriot политическим маркетингом - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали поставки Украине комплексов Patriot политическим маркетингом
В ГД назвали поставки Украине комплексов Patriot политическим маркетингом - 14.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали поставки Украине комплексов Patriot политическим маркетингом
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:15+0300
2025-07-14T15:15+0300
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направят Украине комплексы Patriot, а также "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Зеленский получит то, что хочет, и США заработают. Ничего личного, просто бизнес. Помогут ли несколько комплексов Patriot Украине? Да, без сомнения какое-то время они будут прикрывать объекты, пока их не накроют наши ракеты", - сказал Белик. По его словам, пока одни на Украине в связи поставками американских ЗРК "будут скакать от счастья", другие будут считать барыши. "Все довольны, кроме украинских солдат, которым предстоит продолжение боев, а значит, и неминуемая гибель", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, сша, севастополь, дональд трамп, сергей лавров, госдума, нато
Общество , УКРАИНА, США, СЕВАСТОПОЛЬ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Госдума, НАТО
15:15 14.07.2025
 
В ГД назвали поставки Украине комплексов Patriot политическим маркетингом

Депутат Белик назвал поставку Украине ЗРК Patriot политическим маркетингом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направят Украине комплексы Patriot, а также "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
"Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Зеленский получит то, что хочет, и США заработают. Ничего личного, просто бизнес. Помогут ли несколько комплексов Patriot Украине? Да, без сомнения какое-то время они будут прикрывать объекты, пока их не накроют наши ракеты", - сказал Белик.
По его словам, пока одни на Украине в связи поставками американских ЗРК "будут скакать от счастья", другие будут считать барыши.
"Все довольны, кроме украинских солдат, которым предстоит продолжение боев, а значит, и неминуемая гибель", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ОбществоУКРАИНАСШАСЕВАСТОПОЛЬДональд ТрампСергей ЛавровГосдумаНАТО
 
 
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