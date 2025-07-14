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Комитет Госдумы подготовил проект о внедрении цифрового рубля в бюджет

Комитет Госдумы подготовил проект о внедрении цифрового рубля в бюджет - 14.07.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы подготовил проект о внедрении цифрового рубля в бюджет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. На рассмотрение Думы... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:00+0300

2025-07-14T16:00+0300

2025-07-14T16:00+0300

экономика

общество

госдума

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. На рассмотрение Думы его планируется вынести 16 июля. Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Законопроект дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://1prime.ru/20250710/rubl-859364816.html

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общество , госдума