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Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться
Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться - 14.07.2025, ПРАЙМ
Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:37+0300
2025-07-14T07:37+0300
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ЖЕНЕВА, 14 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он. Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
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40
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5
4.7
96
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Общество , РФ, МОСКВА, АЛЖИР, Сергей Вершинин, ООН, МИД РФ, МИД
07:37 14.07.2025
 
Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться

Замглавы МИД Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться

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ЖЕНЕВА, 14 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он.
Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
 
ОбществоРФМОСКВААЛЖИРСергей ВершининООНМИД РФМИД
 
 
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