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Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться

Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться - 14.07.2025, ПРАЙМ

Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться

Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T07:37+0300

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ЖЕНЕВА, 14 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он. Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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