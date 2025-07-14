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Белоруссия планирует перевезти 7 млн тонн грузов через порт Петербурга

Белоруссия планирует перевезти 7 млн тонн грузов через порт Петербурга - 14.07.2025, ПРАЙМ

Белоруссия планирует перевезти 7 млн тонн грузов через порт Петербурга

Белоруссия планирует перевезти в текущем году через порт Санкт-Петербурга 7 миллионов тонн своих экспортных грузов, сообщил президент республики Александр... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:43+0300

2025-07-14T11:43+0300

2025-07-14T11:43+0300

экономика

белоруссия

россия

санкт-петербург

александр лукашенко

грузоперевозки

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МИНСК, 14 июл – ПРАЙМ. Белоруссия планирует перевезти в текущем году через порт Санкт-Петербурга 7 миллионов тонн своих экспортных грузов, сообщил президент республики Александр Лукашенко. "Я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и мне, и Белоруссии, и нашей компании, которая занимается строительством порта в Бронке. Немало сделано, очень даже много сделано. Думаю, что вместе с вами мы еще больше сможем сделать. Мы перевезем в этом году через этот порт около 7 миллионов тонн груза. Разных - и сыпучих грузов, и нефтепродуктов. Будем грузить все. Будем развивать этот порт и будем грузить", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент Белоруссии подчеркнул, что с учетом объема экспортных грузов Белоруссия рассчитывает еще развивать их перевалку в порту Мурманска. "Резервное такое место, но там надо строить этот порт, и на это уйдет немало лет. Поэтому для нас это (порт Санкт-Петербурга – ред.) - основная дорога в мир для нашей продукции", - добавил он. Морской перегрузочный комплекс "Бронка" - глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербурга. В 2023 году президент Лукашенко заявлял на встрече с Бегловым, что Минск занялся вопросом строительства портовых мощностей в Петербурге и Мурманске, в частности хочет расширить возможности комплекса "Бронка". Он подчеркивал, что белорусская сторона много сейчас работает по теме логистики через Санкт-Петербург, намерена "очень серьезно развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом". Белоруссия переориентирует логистику экспорта своих внешнеторговых грузов на фоне западных санкций, в частности из портов стран Балтии на российские порты.

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белоруссия, россия, санкт-петербург, александр лукашенко, грузоперевозки