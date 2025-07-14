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Гутерреш прокомментировал ультиматум Трампа России

Гутерреш прокомментировал ультиматум Трампа России - 14.07.2025, ПРАЙМ

Гутерреш прокомментировал ультиматум Трампа России

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа обложить РФ санкциями в случае отсутствия подвижек по Украине, заявил, что все,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T20:42+0300

2025-07-14T20:42+0300

2025-07-14T20:42+0300

политика

антониу гутерреш

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ООН, 14 июл – ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа обложить РФ санкциями в случае отсутствия подвижек по Украине, заявил, что все, что может способствовать прекращению огня, будет иметь важное значение и только если это будет сделано в соответствии с международным правом. "Я бы сказал, что то, что нам абсолютно необходимо, - это немедленное прекращение огня, и чтобы немедленное прекращение огня проложило путь к политическому решению, основанному на уставе, международном праве и различных резолюциях органов ООН. Все, что может способствовать достижению этих целей, конечно, будет иметь важное значение, если, конечно, это будет сделано в соответствии с международным правом", - сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20250712/memorandum-859424280.html

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антониу гутерреш