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Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4

Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4 - 14.07.2025, ПРАЙМ

Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:31+0300

2025-07-14T12:31+0300

2025-07-14T12:31+0300

илон маск

ии

развитие ии

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет играть в созданные ею игры и исправлять в них ошибки до тех пор, пока игра не станет "идеальной". Маск 10 июля объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. "Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтет игру идеальной", - написал Маск в соцсети Х. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://1prime.ru/20250713/ii-859434468.html

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