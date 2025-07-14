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Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4
Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4 - 14.07.2025, ПРАЙМ
Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:31+0300
2025-07-14T12:31+0300
2025-07-14T12:31+0300
илон маск
ии
развитие ии
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет играть в созданные ею игры и исправлять в них ошибки до тех пор, пока игра не станет "идеальной". Маск 10 июля объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. "Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтет игру идеальной", - написал Маск в соцсети Х. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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илон маск, ии, развитие ии
Илон Маск, ИИ, развитие ИИ
Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4
Маск: ИИ-модель Grok 4 сможет играть в созданные ею игры и доводить их до идеала
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 от принадлежащей ему компании xAI сможет играть в созданные ею игры и исправлять в них ошибки до тех пор, пока игра не станет "идеальной".
Маск 10 июля объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4.
"Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтет игру идеальной", - написал Маск в соцсети Х.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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