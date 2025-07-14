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СМИ узнали о размере инвестиций США в развитие ИИ - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали о размере инвестиций США в развитие ИИ
СМИ узнали о размере инвестиций США в развитие ИИ - 14.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о размере инвестиций США в развитие ИИ
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о выделении 70 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Блумберг... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T21:01+0300
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экономика
сша
дональд трамп
инвестиции
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о выделении 70 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленного чиновника. По данным агентства, к Трампу присоединится сенатор-республиканец Дэвид МакКормик, который станет ведущим первого саммита по энергетике и инновациям в Пенсильвании в университете Карнеги-Меллона. Ожидается также, что саммит посетят до 60 директоров компаний, занятых в областях ИИ и энергетики. По словам представителя МакКормика Джейка Мерфи, президент инвестиционной компании Blackstone Inc. Джон Грей представит на саммите проект по развитию центров обработки данных и энергетической инфраструктуры стоимостью 25 миллиардов долларов, а также объявит о создании совместного предприятия по увеличению выработки электроэнергии, что, как ожидается, позволит ежегодно создавать около шести тысяч рабочих мест в строительной отрасли и трех тысяч постоянных рабочих мест. Президент США Дональд Трамп 22 января объявил о создании американской компании Stargate, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
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сша, дональд трамп, инвестиции, ии, сми
Экономика, США, Дональд Трамп, инвестиции, ИИ, СМИ
21:01 14.07.2025 (обновлено: 21:11 14.07.2025)
 
СМИ узнали о размере инвестиций США в развитие ИИ

Bloomberg: Трамп объявит о выделении $70 млрд на развитие ИИ

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о выделении 70 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленного чиновника.
По данным агентства, к Трампу присоединится сенатор-республиканец Дэвид МакКормик, который станет ведущим первого саммита по энергетике и инновациям в Пенсильвании в университете Карнеги-Меллона. Ожидается также, что саммит посетят до 60 директоров компаний, занятых в областях ИИ и энергетики.
По словам представителя МакКормика Джейка Мерфи, президент инвестиционной компании Blackstone Inc. Джон Грей представит на саммите проект по развитию центров обработки данных и энергетической инфраструктуры стоимостью 25 миллиардов долларов, а также объявит о создании совместного предприятия по увеличению выработки электроэнергии, что, как ожидается, позволит ежегодно создавать около шести тысяч рабочих мест в строительной отрасли и трех тысяч постоянных рабочих мест.
Президент США Дональд Трамп 22 января объявил о создании американской компании Stargate, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
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