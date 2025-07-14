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Основные фондовые индексы Европы завершили торги в основном снижением
Основные фондовые индексы Европы завершили торги в основном снижением - 14.07.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы завершили торги в основном снижением
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T21:48+0300
2025-07-14T21:48+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 8 998,06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,37% - до 7 808,17 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 165,67 пункта. Рынки обращают внимание на новости относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США. В субботу президент США Дональд Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. "Даже если 30%-ные тарифы действительно будут введены, мы сомневаемся, что это будет последним словом в данном вопросе, поэтому реакция рынка и экономики в целом, вероятно, будет зависеть от того, как долго тарифы в полном 30%-ном размере будут действовать", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста по Европе HSBC Саймона Уэллса (Simon Wells). При этом акции фармацевтической компании AstraZeneca выросли в цене на торгах в Лондоне на 2,03% после сообщения компании о положительных результатах исследования препарата от гипертонии.
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европа, фондовые индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, Торги
Основные фондовые индексы Европы завершили торги в основном снижением
Торги: основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 8 998,06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,37% - до 7 808,17 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 165,67 пункта.
Рынки обращают внимание на новости относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США. В субботу президент США Дональд Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
"Даже если 30%-ные тарифы действительно будут введены, мы сомневаемся, что это будет последним словом в данном вопросе, поэтому реакция рынка и экономики в целом, вероятно, будет зависеть от того, как долго тарифы в полном 30%-ном размере будут действовать", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста по Европе HSBC Саймона Уэллса (Simon Wells).
При этом акции фармацевтической компании AstraZeneca выросли в цене на торгах в Лондоне на 2,03% после сообщения компании о положительных результатах исследования препарата от гипертонии.
Фондовые индексы Европы выросли на 1-2% по итогам недели