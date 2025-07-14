https://1prime.ru/20250714/inoagenty-859471894.html

Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов

Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов - 14.07.2025, ПРАЙМ

Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:48+0300

2025-07-14T17:48+0300

2025-07-14T17:48+0300

госдума

вячеслав володин

россия

иноагенты

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы отметил, что по решению Совета ГД законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании во вторник. "Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.

https://1prime.ru/20250714/gosduma-859462703.html

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госдума, вячеслав володин, россия, иноагенты