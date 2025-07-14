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Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению

Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению - 14.07.2025, ПРАЙМ

Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению

Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:49+0300

2025-07-14T15:49+0300

2025-07-14T15:49+0300

экономика

ес

армения

никол пашинян

урсула фон дер ляйен

инвестиции

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами евроинститутов в Брюсселе. "ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи", - указывается в документе. Там также указали, что Евросоюз благодарен Армении за сотрудничество "в борьбе с обходом антироссийских санкций" и что такое сотрудничество будет продолжено. Пашинян встречался в Брюсселе, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.

https://1prime.ru/20250714/armeniya-859465118.html

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ес, армения, никол пашинян, урсула фон дер ляйен, инвестиции