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Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/investitsii-859466853.html
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению - 14.07.2025, ПРАЙМ
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению
Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:49+0300
2025-07-14T15:49+0300
экономика
ес
армения
никол пашинян
урсула фон дер ляйен
инвестиции
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами евроинститутов в Брюсселе. "ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи", - указывается в документе. Там также указали, что Евросоюз благодарен Армении за сотрудничество "в борьбе с обходом антироссийских санкций" и что такое сотрудничество будет продолжено. Пашинян встречался в Брюсселе, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.
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ес, армения, никол пашинян, урсула фон дер ляйен, инвестиции
Экономика, ЕС, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Урсула фон дер Ляйен, инвестиции
15:49 14.07.2025
 
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению

Инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 миллиарда евро

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / Regisser.com
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами евроинститутов в Брюсселе.
"ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи", - указывается в документе.
Там также указали, что Евросоюз благодарен Армении за сотрудничество "в борьбе с обходом антироссийских санкций" и что такое сотрудничество будет продолжено.
Пашинян встречался в Брюсселе, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
ЕС выделил Армении средства на "укрепление независимых СМИ"
15:10
 
ЭкономикаЕСАРМЕНИЯНикол ПашинянУрсула фон дер Ляйенинвестиции
 
 
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