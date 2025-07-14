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Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению - 14.07.2025, ПРАЙМ
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению
Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:49+0300
2025-07-14T15:49+0300
2025-07-14T15:49+0300
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ес
армения
никол пашинян
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами евроинститутов в Брюсселе. "ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи", - указывается в документе. Там также указали, что Евросоюз благодарен Армении за сотрудничество "в борьбе с обходом антироссийских санкций" и что такое сотрудничество будет продолжено. Пашинян встречался в Брюсселе, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.
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ес, армения, никол пашинян, урсула фон дер ляйен, инвестиции
Экономика, ЕС, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Урсула фон дер Ляйен, инвестиции
Назван предполагаемый объем инвестиций Евросоюза в Армению
Инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Инвестиции ЕС в Армению ожидаются на уровне 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении по итогам переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами евроинститутов в Брюсселе.
"ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи", - указывается в документе.
Там также указали, что Евросоюз благодарен Армении за сотрудничество "в борьбе с обходом антироссийских санкций" и что такое сотрудничество будет продолжено.
Пашинян встречался в Брюсселе, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.
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