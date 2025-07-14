https://1prime.ru/20250714/issledovanie-859443005.html
Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться
Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться - 14.07.2025, ПРАЙМ
Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться
Объем рынка решений по автоматизации управления персоналом в России, занятый SAP и требующий импортозамещения, составляет на менее 37 миллиардов рублей, в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T05:27+0300
2025-07-14T05:27+0300
2025-07-14T05:27+0300
общество
рф
sap
softline
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем рынка решений по автоматизации управления персоналом в России, занятый SAP и требующий импортозамещения, составляет на менее 37 миллиардов рублей, в ближайшие годы его могут разделить несколько разработчиков, говорится в исследовании аналитического агентства Smart Ranking, которое есть у РИА Новости.
Немецкая компания SAP – мировой лидер в разработке комплексных программных систем для автоматизации процессов на крупных предприятиях, ушла из России и перестала поддерживать здесь свои продукты. Власти РФ ставят задачу по импортозамещению этих систем, однако до сих пор крупнейшие компании используют решения SAP.
"Российский рынок систем управления персоналом адаптируется к уходу HR-продуктов SAP: с 2022 года интеграторы реализовали более 30 проектов по их замене. Ключевыми игроками в этом направлении стали вендор Websoft и интеграторы Softline и "Экопси Консалтинг". Ниша остается перспективной: потенциал импортозамещения HR-решений SAP превышает 300 проектов, а объем рынка составляет не менее 37 миллиардов рублей", - говорится в исследовании.
Авторы исследования отмечают, что большая часть HR-продуктов, требующих импортозамещения, относится к крупному бизнесу, где средний чек внедрения составляет порядка 140 миллионов рублей.
Аналитики разделили участников рынка на две категории: вендоров и интеграторов. Вендоры — это компании, которые разрабатывают программные продукты, создают и поддерживают HR-системы. Интеграторы внедряют эти продукты в компаниях, адаптируя их под нужды заказчика. Исследование подготовлено на основе опроса семи IT-интеграторов, которые специализируются на HR-системах: Softline, "Экопси Консалтинг", GMCS, "Технологии обучения", "Норбит", Evola, "Глобэкс АйТи".
Самой популярной альтернативой SAP в комплексной HR-автоматизации крупного бизнеса оказалась компания Websoft. На нее пришлось 64% внедрений в крупных компаниях с численностью сотрудников более 10 тысяч человек. Продукт автоматизирует наем, адаптацию, обучение, оценку и документооборот.
В числе компаний, которые будут лидерами импортозамещения в будущем, интеграторы также называли 1C:ЗУП, "БОСС-Кадровик", Mirapolis, HRtech-продукты от VK, Naumen HCM, iSpring.
Главными требованиями клиентов при переходе на российские HR-системы являются гибкость настроек под бизнес-процессы и интеграция с другими системами. "Крупный бизнес нуждается в адаптации продуктов под свои уникальные сценарии, поскольку стандартные решения часто не подходят", - поясняют аналитики.
"Ключевые сложности при замене SAP — сопротивление внутри команды и риски при миграции данных. Пользователи не всегда готовы отказываться от привычных решений. Интеграторам приходится выстраивать процессы цифровой трансформации и сопровождать изменения", - объясняют авторы. При этом интеграторы уверены, что рынок HR-автоматизации в России продолжит расти.
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ПРАЙМ
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общество , рф, sap, softline
Общество , РФ, SAP, Softline
Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться
Smart Ranking: рынок HR-решений SAP в России может составить 37 миллиардов рублей
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем рынка решений по автоматизации управления персоналом в России, занятый SAP и требующий импортозамещения, составляет на менее 37 миллиардов рублей, в ближайшие годы его могут разделить несколько разработчиков, говорится в исследовании аналитического агентства Smart Ranking, которое есть у РИА Новости.
Немецкая компания SAP – мировой лидер в разработке комплексных программных систем для автоматизации процессов на крупных предприятиях, ушла из России и перестала поддерживать здесь свои продукты. Власти РФ ставят задачу по импортозамещению этих систем, однако до сих пор крупнейшие компании используют решения SAP.
"Российский рынок систем управления персоналом адаптируется к уходу HR-продуктов SAP: с 2022 года интеграторы реализовали более 30 проектов по их замене. Ключевыми игроками в этом направлении стали вендор Websoft и интеграторы Softline и "Экопси Консалтинг". Ниша остается перспективной: потенциал импортозамещения HR-решений SAP превышает 300 проектов, а объем рынка составляет не менее 37 миллиардов рублей", - говорится в исследовании.
Авторы исследования отмечают, что большая часть HR-продуктов, требующих импортозамещения, относится к крупному бизнесу, где средний чек внедрения составляет порядка 140 миллионов рублей.
Аналитики разделили участников рынка на две категории: вендоров и интеграторов. Вендоры — это компании, которые разрабатывают программные продукты, создают и поддерживают HR-системы. Интеграторы внедряют эти продукты в компаниях, адаптируя их под нужды заказчика. Исследование подготовлено на основе опроса семи IT-интеграторов, которые специализируются на HR-системах: Softline, "Экопси Консалтинг", GMCS, "Технологии обучения", "Норбит", Evola, "Глобэкс АйТи".
Самой популярной альтернативой SAP в комплексной HR-автоматизации крупного бизнеса оказалась компания Websoft. На нее пришлось 64% внедрений в крупных компаниях с численностью сотрудников более 10 тысяч человек. Продукт автоматизирует наем, адаптацию, обучение, оценку и документооборот.
В числе компаний, которые будут лидерами импортозамещения в будущем, интеграторы также называли 1C:ЗУП, "БОСС-Кадровик", Mirapolis, HRtech-продукты от VK, Naumen HCM, iSpring.
Главными требованиями клиентов при переходе на российские HR-системы являются гибкость настроек под бизнес-процессы и интеграция с другими системами. "Крупный бизнес нуждается в адаптации продуктов под свои уникальные сценарии, поскольку стандартные решения часто не подходят", - поясняют аналитики.
"Ключевые сложности при замене SAP — сопротивление внутри команды и риски при миграции данных. Пользователи не всегда готовы отказываться от привычных решений. Интеграторам приходится выстраивать процессы цифровой трансформации и сопровождать изменения", - объясняют авторы. При этом интеграторы уверены, что рынок HR-автоматизации в России продолжит расти.