https://1prime.ru/20250714/issledovanie-859443005.html

Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться

Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться - 14.07.2025, ПРАЙМ

Исследование: рынок решений SAP в России может разделиться

Объем рынка решений по автоматизации управления персоналом в России, занятый SAP и требующий импортозамещения, составляет на менее 37 миллиардов рублей, в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T05:27+0300

2025-07-14T05:27+0300

2025-07-14T05:27+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем рынка решений по автоматизации управления персоналом в России, занятый SAP и требующий импортозамещения, составляет на менее 37 миллиардов рублей, в ближайшие годы его могут разделить несколько разработчиков, говорится в исследовании аналитического агентства Smart Ranking, которое есть у РИА Новости. Немецкая компания SAP – мировой лидер в разработке комплексных программных систем для автоматизации процессов на крупных предприятиях, ушла из России и перестала поддерживать здесь свои продукты. Власти РФ ставят задачу по импортозамещению этих систем, однако до сих пор крупнейшие компании используют решения SAP. "Российский рынок систем управления персоналом адаптируется к уходу HR-продуктов SAP: с 2022 года интеграторы реализовали более 30 проектов по их замене. Ключевыми игроками в этом направлении стали вендор Websoft и интеграторы Softline и "Экопси Консалтинг". Ниша остается перспективной: потенциал импортозамещения HR-решений SAP превышает 300 проектов, а объем рынка составляет не менее 37 миллиардов рублей", - говорится в исследовании. Авторы исследования отмечают, что большая часть HR-продуктов, требующих импортозамещения, относится к крупному бизнесу, где средний чек внедрения составляет порядка 140 миллионов рублей. Аналитики разделили участников рынка на две категории: вендоров и интеграторов. Вендоры — это компании, которые разрабатывают программные продукты, создают и поддерживают HR-системы. Интеграторы внедряют эти продукты в компаниях, адаптируя их под нужды заказчика. Исследование подготовлено на основе опроса семи IT-интеграторов, которые специализируются на HR-системах: Softline, "Экопси Консалтинг", GMCS, "Технологии обучения", "Норбит", Evola, "Глобэкс АйТи". Самой популярной альтернативой SAP в комплексной HR-автоматизации крупного бизнеса оказалась компания Websoft. На нее пришлось 64% внедрений в крупных компаниях с численностью сотрудников более 10 тысяч человек. Продукт автоматизирует наем, адаптацию, обучение, оценку и документооборот. В числе компаний, которые будут лидерами импортозамещения в будущем, интеграторы также называли 1C:ЗУП, "БОСС-Кадровик", Mirapolis, HRtech-продукты от VK, Naumen HCM, iSpring. Главными требованиями клиентов при переходе на российские HR-системы являются гибкость настроек под бизнес-процессы и интеграция с другими системами. "Крупный бизнес нуждается в адаптации продуктов под свои уникальные сценарии, поскольку стандартные решения часто не подходят", - поясняют аналитики. "Ключевые сложности при замене SAP — сопротивление внутри команды и риски при миграции данных. Пользователи не всегда готовы отказываться от привычных решений. Интеграторам приходится выстраивать процессы цифровой трансформации и сопровождать изменения", - объясняют авторы. При этом интеграторы уверены, что рынок HR-автоматизации в России продолжит расти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, sap, softline