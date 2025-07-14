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Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году
Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году - 14.07.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году
Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T03:03+0300
2025-07-14T03:03+0300
общество
рф
superjob
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. “В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.  
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , рф, superjob
Общество , РФ, SuperJob
03:03 14.07.2025
 
Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году

Юрист Южалин: в России в 2026 году планируется семь неполных рабочих недель

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
“В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин.
Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.
 
 
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