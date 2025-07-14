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Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году

Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году - 14.07.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал, сколько рабочих недель будет в России в 2026 году

Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T03:03+0300

2025-07-14T03:03+0300

2025-07-14T03:03+0300

общество

рф

superjob

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. “В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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