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Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт
Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт - 14.07.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт
В 2022 году из-за санкций и проблем с поставками чипов Центробанк разрешил использовать карты иностранных платежных систем даже после истечения срока их... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T02:02+0300
2025-07-14T02:02+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В 2022 году из-за санкций и проблем с поставками чипов Центробанк разрешил использовать карты иностранных платежных систем даже после истечения срока их годности. Это была вынужденная мера, чтобы избежать массовых перебоев в платежах. Однако сейчас их постепенно выводят из обращения, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Сейчас с внедрением новых способов бесконтактной оплаты (Mir Pay, платежные стикеры, оплата лицом) и развитием национальной платежной системы ситуация с картами стабилизировалась, и регулятор возвращается к стандартным практикам. Банки уже банки заменили большинство карт иностранных платежных систем с истекшим сроком действия, выпустив их в рамках системы "Мир".“Кроме того, еще одна цель введения ограничений – обеспечение безопасности расчетов и предотвращение возможных рисков мошенничества. Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия – один из способов защиты от злоумышленников”, - напомнила Бочкина.О необходимости перевыпуска просроченной карты банк, скорее всего, сообщит сам, однако можно связаться с кредитной организацией и уточнить порядок и сроки процедуры. Стандартно она состоит из нескольких шагов:Номер банковского счета сохраняется при перевыпуске карты, поэтому клиент сможет продолжить пользоваться своими действующими реквизитами без изменений. С деньгами на счете тоже ничего не случится.Если срок действия карты еще не истек, скорее всего, пока ничего предпринимать не нужно будет, но все равно стоит следить за уведомлениями от банка. В случае сомнений можно самостоятельно перевыпустить банковскую карту - никаких проблем с чипами сейчас нет, заключила аналитик.
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карты, банковские карты, visa, mastercard, финансы, банки.ру
карты, банковские карты, Visa, MasterCard, Финансы, Банки.ру
02:02 14.07.2025
 
Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт

Аналитик Бочкина: ряд банковских карт стоит перевыпустить из-за мошенничества

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa и Mastercard
Банковские карты Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В 2022 году из-за санкций и проблем с поставками чипов Центробанк разрешил использовать карты иностранных платежных систем даже после истечения срока их годности. Это была вынужденная мера, чтобы избежать массовых перебоев в платежах. Однако сейчас их постепенно выводят из обращения, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
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Сейчас с внедрением новых способов бесконтактной оплаты (Mir Pay, платежные стикеры, оплата лицом) и развитием национальной платежной системы ситуация с картами стабилизировалась, и регулятор возвращается к стандартным практикам. Банки уже банки заменили большинство карт иностранных платежных систем с истекшим сроком действия, выпустив их в рамках системы "Мир".
“Кроме того, еще одна цель введения ограничений – обеспечение безопасности расчетов и предотвращение возможных рисков мошенничества. Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия – один из способов защиты от злоумышленников”, - напомнила Бочкина.
О необходимости перевыпуска просроченной карты банк, скорее всего, сообщит сам, однако можно связаться с кредитной организацией и уточнить порядок и сроки процедуры. Стандартно она состоит из нескольких шагов:
  • получить от банка информацию о перевыпуске: иногда карта перевыпускается автоматически, а иногда понадобится подать заявление;
  • получить новую карту через курьерскую доставку или в отделении;
  • активировать карту и установить PIN-код.
Номер банковского счета сохраняется при перевыпуске карты, поэтому клиент сможет продолжить пользоваться своими действующими реквизитами без изменений. С деньгами на счете тоже ничего не случится.
Если срок действия карты еще не истек, скорее всего, пока ничего предпринимать не нужно будет, но все равно стоит следить за уведомлениями от банка. В случае сомнений можно самостоятельно перевыпустить банковскую карту - никаких проблем с чипами сейчас нет, заключила аналитик.
 
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