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Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт

Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт - 14.07.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт

В 2022 году из-за санкций и проблем с поставками чипов Центробанк разрешил использовать карты иностранных платежных систем даже после истечения срока их... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T02:02+0300

2025-07-14T02:02+0300

2025-07-14T02:02+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В 2022 году из-за санкций и проблем с поставками чипов Центробанк разрешил использовать карты иностранных платежных систем даже после истечения срока их годности. Это была вынужденная мера, чтобы избежать массовых перебоев в платежах. Однако сейчас их постепенно выводят из обращения, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Сейчас с внедрением новых способов бесконтактной оплаты (Mir Pay, платежные стикеры, оплата лицом) и развитием национальной платежной системы ситуация с картами стабилизировалась, и регулятор возвращается к стандартным практикам. Банки уже банки заменили большинство карт иностранных платежных систем с истекшим сроком действия, выпустив их в рамках системы "Мир".“Кроме того, еще одна цель введения ограничений – обеспечение безопасности расчетов и предотвращение возможных рисков мошенничества. Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия – один из способов защиты от злоумышленников”, - напомнила Бочкина.О необходимости перевыпуска просроченной карты банк, скорее всего, сообщит сам, однако можно связаться с кредитной организацией и уточнить порядок и сроки процедуры. Стандартно она состоит из нескольких шагов:Номер банковского счета сохраняется при перевыпуске карты, поэтому клиент сможет продолжить пользоваться своими действующими реквизитами без изменений. С деньгами на счете тоже ничего не случится.Если срок действия карты еще не истек, скорее всего, пока ничего предпринимать не нужно будет, но все равно стоит следить за уведомлениями от банка. В случае сомнений можно самостоятельно перевыпустить банковскую карту - никаких проблем с чипами сейчас нет, заключила аналитик.

https://1prime.ru/20250706/moshenniki-859215552.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

карты, банковские карты, visa, mastercard, финансы, банки.ру