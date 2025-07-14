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Хорватский депутат назвал неразумными тратами увеличение оборонных расходов

Хорватский депутат назвал неразумными тратами увеличение оборонных расходов - 14.07.2025, ПРАЙМ

Хорватский депутат назвал неразумными тратами увеличение оборонных расходов

Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:17+0300

2025-07-14T17:17+0300

2025-07-14T17:17+0300

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расходы на оборону

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БЕЛГРАД, 14 июл – ПРАЙМ. Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону неразумно и неоправданно, заявила экс-кандидат в президенты, депутат оппозиционной партии "Можем!" Ивана Кекин. Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики. "Посмотрите, насколько хорватские граждане меньше живут, на три года короче, чем в среднем по ЕС. У наших граждан нет доверия к госструктурам, и кто бы их винил, этот показатель ежегодно снижается. А мы здесь говорим о стратегии, согласно которой отчисления на оборону необходимо поднять до 5% ВВП. Танки (Leopard – ред.) каждый из которых стоит от 25 до 30 миллионов евро, не летают. Дорогие коллеги, 5% ВВП это 4,6 миллиарда евро, это 12,4% годового бюджета, мы в год выделяем на все пенсии в стране 3,5 миллиарда евро. И каждый третий пенсионер, к вашему стыду, живет под угрозой бедности. Один танк из 50, сколько их захотел министр (Иван) Анушич, стоит как пять детсадов, 230 квартир, 80 аппаратов магнитно-резонансной терапии", - заявила парламентарий, трансляция велась на сайте Сабора. Кекин, по профессии врач-психиатр, напомнила, что 25 миллионов евро стоит обучение и трудоустройство 100 докторов-психиатров для детей и юношества, а за стоимость двух немецких танков можно всех школьников Хорватии на год обеспечить горячими обедами. "Это разумное и оправданное распоряжение ресурсами? Про этот танк вам сами немцы говорят, что его за мгновенье ока пара дронов по тысяче евро – бах, и пропали 25-30 миллионов евро", - подчеркнула депутат. Глава МО Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно законопроекту, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца в год для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет. По словам министра, увеличивать обороноспособность и личный состав и подготовку армии сейчас необходимо "больше всего из-за действий РФ на Украине с возможностью дальнейшего распространения нестабильности", гонки вооружений, гибридных и кибернетических угроз и дополнительной нестабильности, "связанной с проверкой трансатлантических отношений, в ситуации, когда США свой фокус переносят на Азиатско-Тихоокеанский регион". Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что официальный Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. По данным минобороны, к настоящему моменту сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены шесть БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3. Правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS. Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.

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хорватия, ес, нато, оборона, расходы на оборону