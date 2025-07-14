https://1prime.ru/20250714/khorvatiya-859471290.html

Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов

Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов - 14.07.2025, ПРАЙМ

Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов

Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов, заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:26+0300

2025-07-14T17:26+0300

2025-07-14T17:26+0300

вооружения

хорватия

нато

ес

fpv-дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:122:3448:2062_1920x0_80_0_0_ee5db25746e82bd6c898703c215d2141.jpg

БЕЛГРАД, 14 июл – ПРАЙМ. Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов, заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич. Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики. "Средства, которые мы выделяем на киберзащиту, электронную борьбу и защиту, БПЛА и новые технологии, которые в данный момент становятся первостепенными на войне, что видно по опыту конфликта на Украине и, к сожалению, большой трагедии, которая там происходит, дают пример и урок всем армиям мира для подготовки своих вооруженных сил, чтобы они были эффективными в новых обстоятельствах. Мы очень много работаем над этим, я сказал, что мы как Хорватия, готовы взять на себя ведущую роль по производству малых FPV-дронов внутри НАТО и ЕС", - сказал глава МО депутатам, трансляция велась на сайте Сабора. Министр обороны Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно дополнениям в законы, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет в год. Анушич также 13 июля сообщал, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества Загреба и Киева в отрасли ВПК. В начале июня министр обороны Хорватии отчитался об увеличении в 2024 году военного бюджета на 22,2% относительно 2023 года и планах по его повышению на 18,2% в 2025 году. Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. По данным минобороны, правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS, сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены 6 БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3. Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.

https://1prime.ru/20250714/khorvatiya-859470987.html

хорватия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хорватия, нато, ес, fpv-дроны