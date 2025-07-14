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Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов
Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов - 14.07.2025, ПРАЙМ
Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов
Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов, заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T17:26+0300
2025-07-14T17:26+0300
вооружения
хорватия
нато
ес
fpv-дроны
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БЕЛГРАД, 14 июл – ПРАЙМ. Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов, заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич. Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики. "Средства, которые мы выделяем на киберзащиту, электронную борьбу и защиту, БПЛА и новые технологии, которые в данный момент становятся первостепенными на войне, что видно по опыту конфликта на Украине и, к сожалению, большой трагедии, которая там происходит, дают пример и урок всем армиям мира для подготовки своих вооруженных сил, чтобы они были эффективными в новых обстоятельствах. Мы очень много работаем над этим, я сказал, что мы как Хорватия, готовы взять на себя ведущую роль по производству малых FPV-дронов внутри НАТО и ЕС", - сказал глава МО депутатам, трансляция велась на сайте Сабора. Министр обороны Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно дополнениям в законы, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет в год. Анушич также 13 июля сообщал, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества Загреба и Киева в отрасли ВПК. В начале июня министр обороны Хорватии отчитался об увеличении в 2024 году военного бюджета на 22,2% относительно 2023 года и планах по его повышению на 18,2% в 2025 году. Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. По данным минобороны, правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS, сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены 6 БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3. Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
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хорватия, нато, ес, fpv-дроны
Вооружения, ХОРВАТИЯ, НАТО, ЕС, FPV-дроны
17:26 14.07.2025
 
Хорватия заявила о планах стать лидером по производству малых FPV-дронов

Анушич: Хорватия готова взять ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов

© fotolia.com / Dario BajurinФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / Dario Bajurin
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БЕЛГРАД, 14 июл – ПРАЙМ. Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов, заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич.
Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики.
"Средства, которые мы выделяем на киберзащиту, электронную борьбу и защиту, БПЛА и новые технологии, которые в данный момент становятся первостепенными на войне, что видно по опыту конфликта на Украине и, к сожалению, большой трагедии, которая там происходит, дают пример и урок всем армиям мира для подготовки своих вооруженных сил, чтобы они были эффективными в новых обстоятельствах. Мы очень много работаем над этим, я сказал, что мы как Хорватия, готовы взять на себя ведущую роль по производству малых FPV-дронов внутри НАТО и ЕС", - сказал глава МО депутатам, трансляция велась на сайте Сабора.
Министр обороны Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно дополнениям в законы, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет в год.
Анушич также 13 июля сообщал, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества Загреба и Киева в отрасли ВПК.
В начале июня министр обороны Хорватии отчитался об увеличении в 2024 году военного бюджета на 22,2% относительно 2023 года и планах по его повышению на 18,2% в 2025 году.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.
По данным минобороны, правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS, сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены 6 БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3.
Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
Флаг Хорватии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Хорватский депутат назвал неразумными тратами увеличение оборонных расходов
17:17
 
ВооруженияХОРВАТИЯНАТОЕСFPV-дроны
 
 
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