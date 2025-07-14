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Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов

Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов - 14.07.2025, ПРАЙМ

Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов

Китай по итогам первого полугодия на 11,9 % нарастил экспорт редкоземельных металлов, несмотря на ужесточение мер экспортного контроля, свидетельствуют... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T07:10+0300

2025-07-14T07:10+0300

2025-07-14T07:10+0300

общество

китай

кнр

сша

new york times

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ПЕКИН, 14 июл- ПРАЙМ. Китай по итогам первого полугодия на 11,9 % нарастил экспорт редкоземельных металлов, несмотря на ужесточение мер экспортного контроля, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Объем китайского экспорта редкоземельных элементов в январе-июне 2025 года составил 32569,2 тонны, что на 11,9% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года. Продажа редкоземельных элементов за границу в первом полугодии 2025 года принесла КНР 191,3 миллиона долларов, снижение показателя год к году составило 25,3%. При этом только за июнь страна экспортировала 7742,2 тонны редкоземельных элементов на 23,2 миллиона долларов. В начале апреля министерство коммерции КНР сообщило, что Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , китай, кнр, сша, new york times