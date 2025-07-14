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Китай нарастил импорт нефти в натуральном выражении - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Китай нарастил импорт нефти в натуральном выражении
Китай нарастил импорт нефти в натуральном выражении - 14.07.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт нефти в натуральном выражении
Китай по итогам первого полугодия 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4% в годовом выражении, импорт природного газа сократил на 7,8%,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:55+0300
2025-07-14T07:55+0300
общество
китай
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ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Китай по итогам первого полугодия 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4% в годовом выражении, импорт природного газа сократил на 7,8%, угля - на 11,1%, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления страны. Китай за январь-июнь 2025 года импортировал 279,38 миллиона тонн нефти (рост на 1,4% в годовом выражении), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 147,787 миллиарда долларов, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в июне Китай импортировал 49,888 миллиона тонн нефти на 24,208 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам первого полугодия 2025 года составил 59,55 миллиона тонн (сокращение на 7,8% в годовом выражении) на 27,18 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 15%). Отдельно в июне Китай импортировал 10,545 миллиона тонн природного газа на 4,684 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-июнь 2025 года составил 221,702 миллиона тонн (снижение на 11,1% в годовом выражении) и обошелся Китаю в 17,078 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 32,1%). Отдельно в июне Китай импортировал 33,037 миллиона тонн угля на 2,403 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля вырос на 14,4%, до 542,69 миллиона тонн.
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общество , китай
Общество , КИТАЙ
07:55 14.07.2025
 
Китай нарастил импорт нефти в натуральном выражении

Китай в I полугодии нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4%

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ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Китай по итогам первого полугодия 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4% в годовом выражении, импорт природного газа сократил на 7,8%, угля - на 11,1%, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления страны.
Китай за январь-июнь 2025 года импортировал 279,38 миллиона тонн нефти (рост на 1,4% в годовом выражении), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 147,787 миллиарда долларов, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в июне Китай импортировал 49,888 миллиона тонн нефти на 24,208 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам первого полугодия 2025 года составил 59,55 миллиона тонн (сокращение на 7,8% в годовом выражении) на 27,18 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 15%). Отдельно в июне Китай импортировал 10,545 миллиона тонн природного газа на 4,684 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-июнь 2025 года составил 221,702 миллиона тонн (снижение на 11,1% в годовом выражении) и обошелся Китаю в 17,078 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 32,1%). Отдельно в июне Китай импортировал 33,037 миллиона тонн угля на 2,403 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля вырос на 14,4%, до 542,69 миллиона тонн.
 
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