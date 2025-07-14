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В Китае чиновника приговорили за взятки к смерти, передают СМИ - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Китае чиновника приговорили за взятки к смерти, передают СМИ
В Китае чиновника приговорили за взятки к смерти, передают СМИ - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Китае чиновника приговорили за взятки к смерти, передают СМИ
Суд в Китае приговорил бывшего чиновника из Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Государственного совета КНР уровня замминистра Ло... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T20:07+0300
2025-07-14T20:07+0300
происшествия
китай
чиновники
взятки
приговор
смертная казнь
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Суд в Китае приговорил бывшего чиновника из Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Государственного совета КНР уровня замминистра Ло Юйлиня к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взяточничество, передает Центральное телевидение Китая в понедельник. В понедельник в народном суде средней ступени города Циндао восточной провинции Шаньдун был оглашен приговор по делу бывшего чиновника из Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Государственного совета КНР уровня замминистра Ло Юйлиня. "Обвиняемый приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взяточничество и инсайдерскую торговлю, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества. По истечении двухлетнего срока смертельный приговор в соответствии с законом заменится на пожизненное заключение без возможности смягчения наказания или выхода по УДО", - говорится в сообщении. Кроме того, незаконно полученные чиновником имущество и доходы должны быть переданы в государственную казну, а в случае недостатка подлежат дальнейшему взысканию, отмечается в решении суда. Сообщается, что Ло Юйлинь с 1997 по 2023 год злоупотреблял служебным положением и статусом на различных должностях, оказывал помощь организациям и частным лицам в управлении предприятиями и заключении контрактов. За это он незаконно получил имущество на сумму эквивалентную 220 миллионам юаней (около 30,69 миллиона долларов). Суд также установил, что с 2013 по 2014 год чиновник раскрывал инсайдерскую информацию, которая оказывала существенное влияние на цену сделок с ценными бумагами, третьим лицам, что является особо отягчающим обстоятельством. Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что "коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии". Глава КНР подчеркнул, что "пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту", а партия "никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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китай, чиновники, взятки, приговор, смертная казнь
Происшествия, КИТАЙ, чиновники, взятки, приговор, смертная казнь
20:07 14.07.2025
 
В Китае чиновника приговорили за взятки к смерти, передают СМИ

ЦТВ КНР: в Китае приговорили к смерти чиновника за взятки на $30 млн

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Суд в Китае приговорил бывшего чиновника из Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Государственного совета КНР уровня замминистра Ло Юйлиня к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взяточничество, передает Центральное телевидение Китая в понедельник.
В понедельник в народном суде средней ступени города Циндао восточной провинции Шаньдун был оглашен приговор по делу бывшего чиновника из Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Государственного совета КНР уровня замминистра Ло Юйлиня.
"Обвиняемый приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взяточничество и инсайдерскую торговлю, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества. По истечении двухлетнего срока смертельный приговор в соответствии с законом заменится на пожизненное заключение без возможности смягчения наказания или выхода по УДО", - говорится в сообщении.
Кроме того, незаконно полученные чиновником имущество и доходы должны быть переданы в государственную казну, а в случае недостатка подлежат дальнейшему взысканию, отмечается в решении суда.
Сообщается, что Ло Юйлинь с 1997 по 2023 год злоупотреблял служебным положением и статусом на различных должностях, оказывал помощь организациям и частным лицам в управлении предприятиями и заключении контрактов. За это он незаконно получил имущество на сумму эквивалентную 220 миллионам юаней (около 30,69 миллиона долларов).
Суд также установил, что с 2013 по 2014 год чиновник раскрывал инсайдерскую информацию, которая оказывала существенное влияние на цену сделок с ценными бумагами, третьим лицам, что является особо отягчающим обстоятельством.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что "коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии". Глава КНР подчеркнул, что "пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту", а партия "никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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ПроисшествияКИТАЙчиновникивзяткиприговорсмертная казнь
 
 
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