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Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну

Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну - 14.07.2025, ПРАЙМ

Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну

Биржевая стоимость кофе сорта робуста в понедельник растет на 4,6%, но в начале торгов цена находилась ниже 3200 долларов за тонну впервые с марта 2024 года,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:40+0300

2025-07-14T15:40+0300

2025-07-14T15:40+0300

экономика

кофе

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в понедельник растет на 4,6%, но в начале торгов цена находилась ниже 3200 долларов за тонну впервые с марта 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.23 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 4,6% - до 3364 долларов за тонну. На открытии цена при этом составляла 3186 долларов - ниже 3200 долларов за тонну впервые с 6 марта 2024 года. С начала месяца робуста потеряла в пределах 6% стоимости, что пока является третьим месяцем снижения цены подряд. В июне цена сократилась примерно на 19%, в мае - почти на 17%. С начала года цена на робусту упала приблизительно на 30%.

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кофе