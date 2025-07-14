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Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну
Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну - 14.07.2025, ПРАЙМ
Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в понедельник растет на 4,6%, но в начале торгов цена находилась ниже 3200 долларов за тонну впервые с марта 2024 года,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:40+0300
2025-07-14T15:40+0300
экономика
кофе
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в понедельник растет на 4,6%, но в начале торгов цена находилась ниже 3200 долларов за тонну впервые с марта 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.23 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 4,6% - до 3364 долларов за тонну. На открытии цена при этом составляла 3186 долларов - ниже 3200 долларов за тонну впервые с 6 марта 2024 года. С начала месяца робуста потеряла в пределах 6% стоимости, что пока является третьим месяцем снижения цены подряд. В июне цена сократилась примерно на 19%, в мае - почти на 17%. С начала года цена на робусту упала приблизительно на 30%.
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кофе
Экономика, кофе
15:40 14.07.2025
 
Цена на кофе сорта робуста упала ниже 3200 долларов за тонну

ICE Futures: цена на робусту упала ниже 3200 долларов впервые с марта 2024 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в понедельник растет на 4,6%, но в начале торгов цена находилась ниже 3200 долларов за тонну впервые с марта 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.23 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 4,6% - до 3364 долларов за тонну. На открытии цена при этом составляла 3186 долларов - ниже 3200 долларов за тонну впервые с 6 марта 2024 года.
С начала месяца робуста потеряла в пределах 6% стоимости, что пока является третьим месяцем снижения цены подряд. В июне цена сократилась примерно на 19%, в мае - почти на 17%. С начала года цена на робусту упала приблизительно на 30%.
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Биржевая стоимость кофе робуста снизилась более чем на 4%
11 июля, 10:47
 
Экономикакофе
 
 
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