Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/kompensatsii-859468391.html
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов - 14.07.2025, ПРАЙМ
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов
Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:20+0300
2025-07-14T16:20+0300
общество
рф
госдума
авиарейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть проработаны сообщил РИА Новости руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. Ранее в понедельник депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими. "Конечно, мы эту инициативу поддерживаем. Конечно, инициатива требует проработки именно механизмов выплат. Должен быть определенный инструмент выплат, поскольку не за каждую задержку предполагается такая выплата", - рассказал Зотов. Он добавил, что ООП два года назад уже обращалась с подобной инициативой в профильный комитет Государственной Думы по транспорту. Также идея прозвучала после последних массовых задержек рейсов 5-6 июля в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево". По мнению главы ООП, этот механизм будет стимулировать авиакомпании работать более дисциплинировано и конструктивно. Зотов подчеркнул, что важно разработать порядок согласия пассажира на подобные выплаты. Например, он сможет это сделать на сайте авиакомпании - "просто поставить галочку и указать, на какие реквизиты перечислить те или иные средства в случаях, если возникает задержка".
https://1prime.ru/20250714/gosduma-859463020.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8c355338f41ae135c9b7d858e2de5d85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, госдума, авиарейсы
Общество , РФ, Госдума, авиарейсы
16:20 14.07.2025
 
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов

Объединение пассажиров поддержало автоматические выплаты компенсаций за задержки рейсов

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / Fernando Soares
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть проработаны сообщил РИА Новости руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.
Ранее в понедельник депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими.
"Конечно, мы эту инициативу поддерживаем. Конечно, инициатива требует проработки именно механизмов выплат. Должен быть определенный инструмент выплат, поскольку не за каждую задержку предполагается такая выплата", - рассказал Зотов.
Он добавил, что ООП два года назад уже обращалась с подобной инициативой в профильный комитет Государственной Думы по транспорту. Также идея прозвучала после последних массовых задержек рейсов 5-6 июля в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево".
По мнению главы ООП, этот механизм будет стимулировать авиакомпании работать более дисциплинировано и конструктивно.
Зотов подчеркнул, что важно разработать порядок согласия пассажира на подобные выплаты. Например, он сможет это сделать на сайте авиакомпании - "просто поставить галочку и указать, на какие реквизиты перечислить те или иные средства в случаях, если возникает задержка".
Самолет, перелет
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов
14:21
 
ОбществоРФГосдумаавиарейсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала