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В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов - 14.07.2025, ПРАЙМ
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов
Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:20+0300
2025-07-14T16:20+0300
2025-07-14T16:20+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть проработаны сообщил РИА Новости руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. Ранее в понедельник депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими. "Конечно, мы эту инициативу поддерживаем. Конечно, инициатива требует проработки именно механизмов выплат. Должен быть определенный инструмент выплат, поскольку не за каждую задержку предполагается такая выплата", - рассказал Зотов. Он добавил, что ООП два года назад уже обращалась с подобной инициативой в профильный комитет Государственной Думы по транспорту. Также идея прозвучала после последних массовых задержек рейсов 5-6 июля в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево". По мнению главы ООП, этот механизм будет стимулировать авиакомпании работать более дисциплинировано и конструктивно. Зотов подчеркнул, что важно разработать порядок согласия пассажира на подобные выплаты. Например, он сможет это сделать на сайте авиакомпании - "просто поставить галочку и указать, на какие реквизиты перечислить те или иные средства в случаях, если возникает задержка".
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общество , рф, госдума, авиарейсы
Общество , РФ, Госдума, авиарейсы
В ООП поддержали автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов
Объединение пассажиров поддержало автоматические выплаты компенсаций за задержки рейсов
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть проработаны сообщил РИА Новости руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.
Ранее в понедельник депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими.
"Конечно, мы эту инициативу поддерживаем. Конечно, инициатива требует проработки именно механизмов выплат. Должен быть определенный инструмент выплат, поскольку не за каждую задержку предполагается такая выплата", - рассказал Зотов.
Он добавил, что ООП два года назад уже обращалась с подобной инициативой в профильный комитет Государственной Думы по транспорту. Также идея прозвучала после последних массовых задержек рейсов 5-6 июля в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево".
По мнению главы ООП, этот механизм будет стимулировать авиакомпании работать более дисциплинировано и конструктивно.
Зотов подчеркнул, что важно разработать порядок согласия пассажира на подобные выплаты. Например, он сможет это сделать на сайте авиакомпании - "просто поставить галочку и указать, на какие реквизиты перечислить те или иные средства в случаях, если возникает задержка".
В Госдуме предложили автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов