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"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций
Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 75 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:35+0300
2025-07-14T16:35+0300
2025-07-14T16:35+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 75 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,02% годовых. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-004Р-08 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два года и два месяца. Первоначально объем размещения ожидался от 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 июля. Организаторами размещения выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула Раса" и ИФК "Солид".
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общество , магнит, россельхозбанк
Экономика, Общество , Магнит, Россельхозбанк
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций
Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 75 млрд рублей
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 75 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,02% годовых.
Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-004Р-08 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два года и два месяца. Первоначально объем размещения ожидался от 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 июля. Организаторами размещения выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула Раса" и ИФК "Солид".
"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года