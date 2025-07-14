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"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций

Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 75 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:35+0300

2025-07-14T16:35+0300

2025-07-14T16:35+0300

экономика

общество

магнит

россельхозбанк

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 75 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,02% годовых. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-004Р-08 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два года и два месяца. Первоначально объем размещения ожидался от 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 июля. Организаторами размещения выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула Раса" и ИФК "Солид".

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общество , магнит, россельхозбанк