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"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России
"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России
Читатели газеты Le Figaro резко осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Россия является главной угрозе как Франции, так и Европе. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:50+0300
2025-07-14T15:50+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro резко осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Россия является главной угрозе как Франции, так и Европе. "Верный себе, предатель нации. Он снова украдет следующие выборы, втянув нас в конфликт, которого французы не хотят", — заметил один из пользователей.Некоторые комментаторы отмечали, что единственной угрозой для Франции является сама Франция. Макрон пытается удержаться у власти, поэтому прибегает к устрашающим заявлениям.Читатели также заметили, что российская угроза была создана с целью скрыть горькую неудачу во всех сферах во Франции.
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Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России
Читатели Le Figaro осудили Макрона за дерзкое заявление о России
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ.
Читатели газеты Le Figaro
резко осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Россия является главной угрозе как Франции, так и Европе.
"Верный себе, предатель нации. Он снова украдет следующие выборы, втянув нас в конфликт, которого французы не хотят", — заметил один из пользователей.
Некоторые комментаторы отмечали, что единственной угрозой для Франции является сама Франция. Макрон пытается удержаться у власти, поэтому прибегает к устрашающим заявлениям.
Читатели также заметили, что российская угроза была создана с целью скрыть горькую неудачу во всех сферах во Франции.
"Грубая манипуляция". Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции