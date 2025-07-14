https://1prime.ru/20250714/makron-859466980.html

"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России

"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Предатель нации". На Макрона обрушились за слова о России

Читатели газеты Le Figaro резко осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Россия является главной угрозе как Франции, так и Европе. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:50+0300

2025-07-14T15:50+0300

2025-07-14T15:50+0300

политика

франция

россия

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro резко осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Россия является главной угрозе как Франции, так и Европе. "Верный себе, предатель нации. Он снова украдет следующие выборы, втянув нас в конфликт, которого французы не хотят", — заметил один из пользователей.Некоторые комментаторы отмечали, что единственной угрозой для Франции является сама Франция. Макрон пытается удержаться у власти, поэтому прибегает к устрашающим заявлениям.Читатели также заметили, что российская угроза была создана с целью скрыть горькую неудачу во всех сферах во Франции.

https://1prime.ru/20250714/filippo-859456039.html

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