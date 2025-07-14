Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250714/makron-859477448.html
Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон
Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон - 14.07.2025, ПРАЙМ
Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон
Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T23:12+0300
2025-07-14T23:14+0300
политика
франция
стратегическое партнерство
соглашение
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_20620914b12723cf53f5db07d389fd62.jpg
ПАРИЖ, 14 июл - ПРАЙМ. Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в День Взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции. "Эта встреча предоставила возможность подвести итоги наших двусторонних отношений с целью дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях и скорейшего заключения нашего двустороннего стратегического партнерства", - написал президент по итогам встречи в соцсети Х. Макрон отметил, что подтвердил поддержку Франции усилиям Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном. "Своевременное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами", - отметил президент. В мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по итогам визита в Армению сообщил, что договорился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном документально оформить сотрудничество между странами, подготовив проект стратегического партнерства. Ожидается, что оно охватит новые программы и проекты на несколько десятилетий, в том числе в сфере обороны.
https://1prime.ru/20250629/makron-859005812.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a3eb6bfa575c75cee8bf9e6dfa4675b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, стратегическое партнерство, соглашение, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, стратегическое партнерство, соглашение, Эммануэль Макрон
23:12 14.07.2025 (обновлено: 23:14 14.07.2025)
 
Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон

Макрон: Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнерстве

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / evaliz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 14 июл - ПРАЙМ. Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в День Взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции.
"Эта встреча предоставила возможность подвести итоги наших двусторонних отношений с целью дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях и скорейшего заключения нашего двустороннего стратегического партнерства", - написал президент по итогам встречи в соцсети Х.
Макрон отметил, что подтвердил поддержку Франции усилиям Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном.
"Своевременное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами", - отметил президент.
В мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по итогам визита в Армению сообщил, что договорился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном документально оформить сотрудничество между странами, подготовив проект стратегического партнерства. Ожидается, что оно охватит новые программы и проекты на несколько десятилетий, в том числе в сфере обороны.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении
29 июня, 19:22
 
ПолитикаФРАНЦИЯстратегическое партнерствосоглашениеЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала