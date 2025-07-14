https://1prime.ru/20250714/makron-859477448.html

Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон

Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон - 14.07.2025, ПРАЙМ

Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон

Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T23:12+0300

2025-07-14T23:12+0300

2025-07-14T23:14+0300

политика

франция

стратегическое партнерство

соглашение

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 июл - ПРАЙМ. Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в День Взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции. "Эта встреча предоставила возможность подвести итоги наших двусторонних отношений с целью дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях и скорейшего заключения нашего двустороннего стратегического партнерства", - написал президент по итогам встречи в соцсети Х. Макрон отметил, что подтвердил поддержку Франции усилиям Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном. "Своевременное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами", - отметил президент. В мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по итогам визита в Армению сообщил, что договорился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном документально оформить сотрудничество между странами, подготовив проект стратегического партнерства. Ожидается, что оно охватит новые программы и проекты на несколько десятилетий, в том числе в сфере обороны.

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франция, стратегическое партнерство, соглашение, эммануэль макрон