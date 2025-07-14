https://1prime.ru/20250714/matkapital-859464066.html
В Минтруде рассказали о получении маткапитала
В Минтруде рассказали о получении маткапитала - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Минтруде рассказали о получении маткапитала
Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:44+0300
2025-07-14T14:44+0300
2025-07-14T14:44+0300
экономика
общество
антон котяков
татьяна голикова
михаил мурашко
материнский капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. "Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться", - сказал Котяков Путину во время совещания. Он отметил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала, он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.
https://1prime.ru/20250714/posobie-859463814.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7bec6517f5fc012ed2e8ae65781c1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , антон котяков, татьяна голикова, михаил мурашко, материнский капитал
Экономика, Общество , Антон Котяков, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, материнский капитал
В Минтруде рассказали о получении маткапитала
Котяков: маткапитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.
Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
"Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться", - сказал Котяков Путину во время совещания.
Он отметил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала, он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.
Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении