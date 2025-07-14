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Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 14.07.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Стоимость меди снижается в понедельник на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:18+0300

2025-07-14T10:18+0300

2025-07-14T10:18+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.09 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,81%, до 5,559 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,18% - до 98,03 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,41%, до 9 660,5 доллара, алюминия - на 0,17%, до 2 603 долларов, стоимость цинка - на 1,39%, до 2 738,5 доллара. Участники рынка также могут обращать внимание на опубликованные ранее статистические данные по экспорту Китая. Согласно публикации таможенного управления КНР, экспорт Поднебесной по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 5,9%, при этом импорт снизился на 3,9%. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-июне стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и США. При этом товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН составил 510,947 миллиарда долларов, с ЕС - 392,115 миллиарда, с США - 289,361 миллиарда долларов. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла. "Хотя внутренний рынок стали Китая пошатнулся из-за слабости сектора недвижимости, экспорт стали превзошел ожидания", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Macquarie Group. Президент США Дональд Трамп в мае заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в страну до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Такое решение вызвало беспокойство по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что сдержало мировые фондовые рынки, а также сырье, в том числе медь.

https://1prime.ru/20250713/dollar-859402488.html

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общество , китай, сша, дональд трамп, ес, comex, асеан