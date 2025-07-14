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Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине
Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине
Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 14.07.2025, ПРАЙМ
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2025-07-14T22:45+0300
вооружения
фридрих мерц
сша
военная помощь украине
евросоюз
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БЕРЛИН, 14 июл - ПРАЙМ. Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. "Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине в большом объёме вооружение, если европейские партнёры профинансируют это. Мы неоднократно обсуждали это с президентом Трампом в последние дни. Я заверил его: Германия примет в этом решительное участие. Мы делаем это в наших собственных интересах", - сказал Мерц. Заявление канцлера среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ. По мнению Мерца, такие действия помогут Украине противостоять России. "Только так давление на Москву усилится, чтобы она наконец начала переговоры о мире. В конечном итоге мы демонстрируем, что действуем согласованно как партнёры в сфере безопасности. Теперь мы оперативно проясним детали. Для этого мы находимся в контакте с партнёрами", - добавил германский канцлер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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фридрих мерц, сша, военная помощь украине, евросоюз
Вооружения, Фридрих Мерц, США, военная помощь Украине, Евросоюз
22:45 14.07.2025
 
Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине

Мерц: Германия поддержит инициативу США по вооружению Украины за счет ЕС

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 14 июл - ПРАЙМ. Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу.
"Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине в большом объёме вооружение, если европейские партнёры профинансируют это. Мы неоднократно обсуждали это с президентом Трампом в последние дни. Я заверил его: Германия примет в этом решительное участие. Мы делаем это в наших собственных интересах", - сказал Мерц. Заявление канцлера среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ.
По мнению Мерца, такие действия помогут Украине противостоять России. "Только так давление на Москву усилится, чтобы она наконец начала переговоры о мире. В конечном итоге мы демонстрируем, что действуем согласованно как партнёры в сфере безопасности. Теперь мы оперативно проясним детали. Для этого мы находимся в контакте с партнёрами", - добавил германский канцлер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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ВооруженияФридрих МерцСШАвоенная помощь УкраинеЕвросоюз
 
 
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