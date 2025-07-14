https://1prime.ru/20250714/merts-859476828.html

Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине

Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

Мерц отреагировал на инициативу Трампа по Украине

Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T22:45+0300

2025-07-14T22:45+0300

2025-07-14T22:45+0300

вооружения

фридрих мерц

сша

военная помощь украине

евросоюз

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БЕРЛИН, 14 июл - ПРАЙМ. Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. "Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине в большом объёме вооружение, если европейские партнёры профинансируют это. Мы неоднократно обсуждали это с президентом Трампом в последние дни. Я заверил его: Германия примет в этом решительное участие. Мы делаем это в наших собственных интересах", - сказал Мерц. Заявление канцлера среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ. По мнению Мерца, такие действия помогут Украине противостоять России. "Только так давление на Москву усилится, чтобы она наконец начала переговоры о мире. В конечном итоге мы демонстрируем, что действуем согласованно как партнёры в сфере безопасности. Теперь мы оперативно проясним детали. Для этого мы находимся в контакте с партнёрами", - добавил германский канцлер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250714/tramp-859475454.html

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фридрих мерц, сша, военная помощь украине, евросоюз