Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/mery-859449411.html
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - 14.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:02+0300
2025-07-14T10:02+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_18ce94aa6dfdbd81d1c16299cc4f7d58.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году для туроператоров в сфере выездного туризма будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности и продлён срок их уплаты. Согласно подписанному распоряжению, размер таких взносов снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024 год", - говорится в сообщении. "По закону эти взносы выплачиваются равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь срок уплаты перенесён с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года", - добавили в пресс-службе. Там также пояснили, что решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. "Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20250710/chernyshenko-859370513.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6b08c948b54b6d234aef567d98d48a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
10:02 14.07.2025
 
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

В России снизили размер отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВозобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году для туроператоров в сфере выездного туризма будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности и продлён срок их уплаты. Согласно подписанному распоряжению, размер таких взносов снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024 год", - говорится в сообщении.
"По закону эти взносы выплачиваются равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь срок уплаты перенесён с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.
Там также пояснили, что решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. "Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - подчеркивается в сообщении.
Дмитрий Чернышенко на III КМУ-2023 - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
10 июля, 15:52
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала