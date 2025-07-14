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Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма - 14.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:02+0300

2025-07-14T10:02+0300

2025-07-14T10:02+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году для туроператоров в сфере выездного туризма будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности и продлён срок их уплаты. Согласно подписанному распоряжению, размер таких взносов снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024 год", - говорится в сообщении. "По закону эти взносы выплачиваются равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь срок уплаты перенесён с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года", - добавили в пресс-службе. Там также пояснили, что решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. "Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - подчеркивается в сообщении.

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общество