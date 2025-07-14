https://1prime.ru/20250714/messendzher-859466268.html
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Мессенджер Max начал тестировать каналы - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:34+0300
2025-07-14T15:34+0300
2025-07-14T15:34+0300
технологии
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_40912ec6a1f827ea70fbd393a6e69bda.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера. "Max начал тестирование каналов. … Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования", - сообщили в пресс-службе. Так, пользователи могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления. Отмечается, что в тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
https://1prime.ru/20250701/uyazvimost-859066885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c3f26c923eb01fd134d1a4682e2de72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мессенджеры
Мессенджер Max начал тестировать каналы
В мессенджере Max появится возможность создания каналов после завершения тестов
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера.
"Max начал тестирование каналов. … Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования", - сообщили в пресс-службе.
Так, пользователи могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
Отмечается, что в тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"