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Мессенджер Max начал тестировать каналы

Мессенджер Max начал тестировать каналы - 14.07.2025, ПРАЙМ

Мессенджер Max начал тестировать каналы

Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:34+0300

2025-07-14T15:34+0300

2025-07-14T15:34+0300

технологии

мессенджеры

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера. "Max начал тестирование каналов. … Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования", - сообщили в пресс-службе. Так, пользователи могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления. Отмечается, что в тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

https://1prime.ru/20250701/uyazvimost-859066885.html

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технологии, мессенджеры