Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мессенджер Max начал тестировать каналы - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/messendzher-859466268.html
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Мессенджер Max начал тестировать каналы - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:34+0300
2025-07-14T15:34+0300
технологии
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_40912ec6a1f827ea70fbd393a6e69bda.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера. "Max начал тестирование каналов. … Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования", - сообщили в пресс-службе. Так, пользователи могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления. Отмечается, что в тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
https://1prime.ru/20250701/uyazvimost-859066885.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c3f26c923eb01fd134d1a4682e2de72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мессенджеры
Технологии, мессенджеры
15:34 14.07.2025
 
Мессенджер Max начал тестировать каналы

В мессенджере Max появится возможность создания каналов после завершения тестов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Max начал тестировать каналы: в будущем можно будет создавать их самостоятельно, рассказали журналистам в пресс-службе мессенджера.
"Max начал тестирование каналов. … Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования", - сообщили в пресс-службе.
Так, пользователи могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
Отмечается, что в тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"
1 июля, 14:34
 
Технологиимессенджеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала