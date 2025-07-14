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Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов
Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов - 14.07.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов
Госдума 15 июля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T20:36+0300
2025-07-14T20:36+0300
экономика
вячеслав володин
госдума
законопроект
госпошлина
мигранты
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Госдума 15 июля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Пятнадцатого июля Государственная Дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Ранее в своем канале в Telegram председатель ГД отмечал, что соответствующая инициатива "позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции". Предполагается, что такие пошлины будут за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей, за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.
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вячеслав володин, госдума, законопроект, госпошлина, мигранты
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума, законопроект, Госпошлина, Мигранты
20:36 14.07.2025
 
Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов

Володин: ГД 15 июля рассмотрит проект о дополнительных госпошлинах для мигрантов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Госдума 15 июля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Пятнадцатого июля Государственная Дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Ранее в своем канале в Telegram председатель ГД отмечал, что соответствующая инициатива "позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции".
Предполагается, что такие пошлины будут за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей, за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси
3 июля, 15:10
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинГосдумазаконопроектГоспошлинаМигранты
 
 
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