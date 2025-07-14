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Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов

Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов - 14.07.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов

Госдума 15 июля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T20:36+0300

2025-07-14T20:36+0300

2025-07-14T20:36+0300

экономика

вячеслав володин

госдума

законопроект

госпошлина

мигранты

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Госдума 15 июля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Пятнадцатого июля Государственная Дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Ранее в своем канале в Telegram председатель ГД отмечал, что соответствующая инициатива "позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции". Предполагается, что такие пошлины будут за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей, за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.

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вячеслав володин, госдума, законопроект, госпошлина, мигранты