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В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн

В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:03+0300

2025-07-14T10:03+0300

2025-07-14T10:03+0300

экономика

общество

леонид слуцкий

госдума

лдпр

дума

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору. По мнению авторов инициативы, данные изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования.

https://1prime.ru/20250713/mikrozaym-859432450.html

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общество , леонид слуцкий, госдума, лдпр, дума