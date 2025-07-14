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В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн
В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:03+0300
2025-07-14T10:03+0300
экономика
общество
леонид слуцкий
госдума
лдпр
дума
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору. По мнению авторов инициативы, данные изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования.
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общество , леонид слуцкий, госдума, лдпр, дума
Экономика, Общество , Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР, Дума
10:03 14.07.2025
 
В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн

В Госдуму внесли проект о запрете микрозаймов в электронной форме

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору.
По мнению авторов инициативы, данные изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования.
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