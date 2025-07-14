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Минприроды сообщило о увеличении вложений в геологоразведку молибдена

Минприроды сообщило о увеличении вложений в геологоразведку молибдена - 14.07.2025, ПРАЙМ

Минприроды сообщило о увеличении вложений в геологоразведку молибдена

Недропользователи в России вложат в геологоразведку молибдена порядка 4,5 миллиарда рублей в текущем году, что вдвое превышает инвестиции прошлого года, при... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:59+0300

2025-07-14T12:59+0300

2025-07-14T12:59+0300

энергетика

минприроды

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Недропользователи в России вложат в геологоразведку молибдена порядка 4,5 миллиарда рублей в текущем году, что вдвое превышает инвестиции прошлого года, при этом федеральное финансирование запланировано на уровне 105,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "В поиски молибдена вкладывается как бизнес, так и государство. Если в 2023 году недропользователи инвестировали в геологоразведочные работы на молибден 1,9 миллиарда рублей, в 2024 – 2,1 миллиарда, а на 2025 год запланировано уже 4,5 миллиарда рублей. Государство за последние два года вложило в поиски молибдена свыше 230 миллионов рублей, а в текущем году планирует инвестировать ещё 105,5 миллиона", - говорится в сообщении. Глава министерства Александр Козлов отметил, что на поиск и оценку запасов молибдена на Северо-Марсианской площади на Чукотке, Кызыкчадрской площади в Тыве, Зеленодольском участке в Челябинской области и Коклановском месторождении в Курганской области компании потратили за два года 2,38 миллиарда рублей, в планах на 2025 год – еще 811,7 миллиона. "За счет федеральных средств в текущем году завершаются поисковые работы на Базовом рудном поле Моренного молибден-меднорудного узла на Чукотке, а начинаются – на Ипчульской площади в Хакасии", – приводятся в релизе слова Козлова. Согласно данным Минприроды, в 2025 году Роснедра проведут аукцион на Шахтаминскую площадь, которая содержит прогнозные ресурсы молибдена, золота, меди и серебра. Молибден входит в перечень стратегически важных видов минерального сырья РФ. Его отличительными свойствами является достаточная прочность и исключительная пластичность, поэтому широко применятся в авиации, автомобильной промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Россия занимает шестое место в мировом рейтинге по запасами молибдена - 2,19 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20250704/sud-859172227.html

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минприроды, россия, роснедра