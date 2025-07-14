https://1prime.ru/20250714/mintrans-859467835.html

Вице-премьер Савельев представил Минтрансу нового главу ведомства

Вице-премьер Савельев представил Минтрансу нового главу ведомства - 14.07.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Савельев представил Минтрансу нового главу ведомства

Вице-премьер РФ Виталий Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства Андрея Никитина, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:08+0300

2025-07-14T16:08+0300

2025-07-14T16:08+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства Андрея Никитина, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "В министерстве транспорта заместитель председателя правительства Виталий Савельев представил министра транспорта Андрея Никитина коллективу Минтранса и транспортного комплекса страны… На представлении присутствовали заместители министра и руководители подведомственных Минтрансу организаций, представители Совета Федерации, Государственной Думы и профессионального транспортного сообщества, руководители крупнейших транспортных компаний", - говорится в сообщении. Савельев подчеркнул, что новый глава ведомства имеет большой профессиональный опыт: руководил Агентством стратегических инициатив и был губернатором Новгородской области. "Одной из ключевых задач является выполнение национального проекта "Эффективная транспортная система", который включает в себя девять федеральных проектов, в том числе строительство высокоскоростной магистрали, утверждённое Президентом России. В числе других масштабных задач – развитие Большого Северного морского пути, строительство третьего этапа Восточного полигона железных дорог, создание современной и качественной аэродромной и аэропортовой инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова вице-премьера. В свою очередь Никитин добавил, что Минтранс РФ сделает акцент на цифровизацию отрасли для обеспечения мультимодальности, максимального комфорта и удобства пассажиров.

https://1prime.ru/20250708/mintrans-859275702.html

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