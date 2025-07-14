https://1prime.ru/20250714/mintrud-859466105.html

Котяков рассказал Путину о кадровой политике в России на ближайшие годы

Котяков рассказал Путину о кадровой политике в России на ближайшие годы - 14.07.2025, ПРАЙМ

Котяков рассказал Путину о кадровой политике в России на ближайшие годы

Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:32+0300

2025-07-14T15:32+0300

2025-07-14T15:32+0300

экономика

общество

рф

антон котяков

https://cdnn.1prime.ru/img/83082/92/830829272_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_dfd8f17cd39c86d4043332d865b8b002.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на специалистов и систему их подготовки, студентов с первого курса сопровождают в поиске работы и наставника, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня мы зачастую видели, что предприятия жили текущим годом, максимум - один-два года вперед горизонт. Для того, чтобы синхронизировать подготовку кадров с запросом, который формирует производственный сектор, мы были вынуждены уйти на семилетний горизонт (планирования кадровой политики в РФ) с учетом сроков подготовки в высших учебных заведениях", - сказал Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом РФ. Он отметил, что сейчас Минтруд фактически создает "новую культуру формирования кадрового прогноза на среднесрочный и долгосрочный период". Для этого 320 тысяч работодателей, на которых работает 23,5 миллионов россиян, прошли опрос для прогноза. По оценкам Минтруда, до 2030 года нужно будет вовлечь в экономику 10,9 миллиона человек. 800 тысяч из них - новые рабочие места, и примерно 10,1 миллиона человек - те, кто достигнет пенсионного возраста. Котяков уточнил, что основной упор в кадровой политике сегодня делается на молодежь: в рамках национального проекта "Кадры" проводится точечная маршрутизация и персональное сопровождение студентов, в первого курса происходит подбор будущего работодателя и наставника на производстве. Эта работа идет в 11 регионах России, но с 1 сентября будет распространена на всю страну. Министерство работает и над популяризацией труда в целом и рабочих профессий среди подрастающих поколений. Кроме того, совместно с экспертами в ведомстве выстроили взаимосвязь между образовательными треками и профессиональными стандартами, что позволило скорректировать контрольные цифры приема в учреждения среднего и высшего образования в соответствии с прогнозом.

https://1prime.ru/20250714/matkapital-859464066.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, антон котяков