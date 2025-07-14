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Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы
Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы - 14.07.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы
Правительство РФ в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда, сообщил... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:33+0300
2025-07-14T10:33+0300
общество
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что модульные места размещения туристов, в том числе глэмпинги и кемпинги, являются быстровозводимым видом размещения, который вписывается в любой ландшафт и оказывает минимальное воздействие на экологию. За последние три года 65 регионам было выделено 20 миллиардов рублей на создание подобных мест размещения. Таким образом было построено около 13 тысяч номеров. "Теперь направим 15 миллиардов рублей – в текущем и в следующие два года. Их получат 55 российских субъекта, где появятся еще свыше 10 тысяч мест. Кстати, включая и наши новые субъекты РФ. Важно, чтобы реализация велась в точно оговоренные сроки. И чтобы, конечно, все соответствовало требованиям безопасности, были обеспечены комфортные условия для проживания, для туризма, для путешествий", - сказал Мишустин.
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общество , рф, михаил мишустин
Общество , РФ, Михаил Мишустин
10:33 14.07.2025
 
Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы

Мишустин: 55 регионам выделят 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что модульные места размещения туристов, в том числе глэмпинги и кемпинги, являются быстровозводимым видом размещения, который вписывается в любой ландшафт и оказывает минимальное воздействие на экологию. За последние три года 65 регионам было выделено 20 миллиардов рублей на создание подобных мест размещения. Таким образом было построено около 13 тысяч номеров.
"Теперь направим 15 миллиардов рублей – в текущем и в следующие два года. Их получат 55 российских субъекта, где появятся еще свыше 10 тысяч мест. Кстати, включая и наши новые субъекты РФ. Важно, чтобы реализация велась в точно оговоренные сроки. И чтобы, конечно, все соответствовало требованиям безопасности, были обеспечены комфортные условия для проживания, для туризма, для путешествий", - сказал Мишустин.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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10:30
 
ОбществоРФМихаил Мишустин
 
 
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