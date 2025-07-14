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Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы

Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы - 14.07.2025, ПРАЙМ

Правительство направит 15 миллиардов рублей на модульные гостиницы

Правительство РФ в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда, сообщил... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:33+0300

2025-07-14T10:33+0300

2025-07-14T10:33+0300

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что модульные места размещения туристов, в том числе глэмпинги и кемпинги, являются быстровозводимым видом размещения, который вписывается в любой ландшафт и оказывает минимальное воздействие на экологию. За последние три года 65 регионам было выделено 20 миллиардов рублей на создание подобных мест размещения. Таким образом было построено около 13 тысяч номеров. "Теперь направим 15 миллиардов рублей – в текущем и в следующие два года. Их получат 55 российских субъекта, где появятся еще свыше 10 тысяч мест. Кстати, включая и наши новые субъекты РФ. Важно, чтобы реализация велась в точно оговоренные сроки. И чтобы, конечно, все соответствовало требованиям безопасности, были обеспечены комфортные условия для проживания, для туризма, для путешествий", - сказал Мишустин.

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общество , рф, михаил мишустин