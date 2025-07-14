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Скончался народный артист России Александр Митта

Скончался народный артист России Александр Митта - 14.07.2025, ПРАЙМ

Скончался народный артист России Александр Митта

Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта, ему было 92 года. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:49+0300

2025-07-14T09:49+0300

2025-07-14T09:56+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта, ему было 92 года. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов. "Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссёра - ред.). Такая печальная информация", - сообщил он.Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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