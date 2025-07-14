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Скончался народный артист России Александр Митта - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Скончался народный артист России Александр Митта
Скончался народный артист России Александр Митта - 14.07.2025, ПРАЙМ
Скончался народный артист России Александр Митта
Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта, ему было 92 года. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:49+0300
2025-07-14T09:56+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта, ему было 92 года. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов. "Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссёра - ред.). Такая печальная информация", - сообщил он.Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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общество , рф
Общество , РФ
09:49 14.07.2025 (обновлено: 09:56 14.07.2025)
 
Скончался народный артист России Александр Митта

Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКинорежиссер, народный артист России Александр Митта
Кинорежиссер, народный артист России Александр Митта - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Скончался народный артист России, режиссер Александр Митта, ему было 92 года. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов.
"Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссёра - ред.). Такая печальная информация", - сообщил он.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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