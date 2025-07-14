https://1prime.ru/20250714/moldaviya-859459057.html
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ - 14.07.2025, ПРАЙМ
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ
Согласно поступающей информации, Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщили в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:48+0300
2025-07-14T12:48+0300
2025-07-14T13:09+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Согласно поступающей информации, Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.По данным ведомства, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией", - отмечается в сообщении.Отмечается, что НАТО рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение намерены отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Россией.В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заметили в СВР.
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россия, молдавия, нато, свр
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, НАТО, СВР
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ
СВР: НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Согласно поступающей информации, Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным ведомства, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что НАТО рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение намерены отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Россией.
В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заметили в СВР.
В Молдавии заявили, что США переориентируют страну на рынки России и ЕАЭС