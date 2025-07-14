https://1prime.ru/20250714/moldaviya-859459057.html

СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ

СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ - 14.07.2025, ПРАЙМ

СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ

Согласно поступающей информации, Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщили в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:48+0300

2025-07-14T12:48+0300

2025-07-14T13:09+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Согласно поступающей информации, Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.По данным ведомства, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в "передовой плац­дарм" альянса на восточном фланге."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией", - отмечается в сообщении.Отмечается, что НАТО рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду и ее ок­ружение намерены отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Рос­сией.В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заметили в СВР.

https://1prime.ru/20250710/moldaviya-859368219.html

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россия, молдавия, нато, свр