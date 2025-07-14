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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:41+0300
2025-07-14T10:41+0300
2025-07-14T10:41+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам LNZL проводится дискретный аукцион. По состоянию на 10.06 текущая цена составила 4070 рублей (Отклонение – 23.78%). Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (5340 рублей) . В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.10. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.40 мск.
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мосбиржа, акции
Экономика, Мосбиржа, Акции
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста на 20%
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По ценным бумагам LNZL проводится дискретный аукцион. По состоянию на 10.06 текущая цена составила 4070 рублей (Отклонение – 23.78%). Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (5340 рублей) . В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.10. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.40 мск.
Названо число инвесторов, торгующих в выходные дни на Мосбирже