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Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину
Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T03:00+0300
2025-07-14T03:00+0300
общество
рф
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале. В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
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40
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40
общество , рф
Общество , РФ
03:00 14.07.2025
 
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину

Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту группы "Тараканы" Спирину

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.
Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале.
В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
 
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