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Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину

Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину - 14.07.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину

Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T03:00+0300

2025-07-14T03:00+0300

2025-07-14T03:00+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале. В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф