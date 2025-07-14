https://1prime.ru/20250714/mosgorsud-859442375.html
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину
Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T03:00+0300
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2025-07-14T03:00+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.
Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале.
В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
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общество , рф
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" Спирину
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту группы "Тараканы" Спирину
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.
Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале.
В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.